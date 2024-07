Paul Mescal dans «Gladiator 2». Image: vanity fair

Les premières images de «Gladiator 2» sont là

Le magazine américain Vanity Fair nous a offert un aperçu du prochain film de Scott Ridley. De quoi faire patienter les fans... jusqu'à sa sortie en salle en novembre prochain.

Vanity Fair a dévoilé les premières images officielles du film Gladiator II. Les deux acteurs principaux, Paul Mescal et Pedro Pascal, se dévoilent ainsi en tenue de gladiateurs dans l’arène du prochain long-métrage de Ridley Scott.

Ce que l'on sait déjà du film

Paul Mescal joue le rôle de Lucius, le fils de Lucilla (Connie Nielsen), que l’on avait vu enfant dans le premier film. Son adversaire est également révélé sur les images: Pedro Pascal, qui interprète Acacius.

Sur les photos, on peut voir également Dacrinus, incarné par Denzel Washington, un marchand fortuné qui dirige une écurie de gladiateurs. Parmi les autres personnages clés, on retrouve le duo d’empereurs cruels, Caracalla joué par Fred Hechinger et Geta, joué par Joseph Quinn, star de la série Stranger Things.

Pour Vanity Fair, Ridley Scott a également expliqué pourquoi il a choisi la star de Normal People, Paul Mescal, pour ce rôle tant convoité.

«En regardant cette série, qui n'est pas vraiment mon style, il y a quatre ans, j'ai été captivé par lui, un acteur que je ne connaissais pas. J'ai alors organisé une réunion zoom»

Le réalisateur n'a même pas demandé de test caméra et l'acteur a accepté immédiatement, sans vraiment connaître les détails du rôle. Dans Gladiator 2, Lucius vit en Numidie, un territoire africain encore indépendant où il a grandi depuis son adolescence. Lorsque l'armée romaine envahit et massacre les habitants, sous la direction du général Acacius, le jeune homme est capturé et emmené à Rome, où il se retrouve dans l'arène.

Il y découvre que sa mère, qui l'avait envoyé en exil en Afrique, est toujours vivante et côtoie ceux qui ont causé son malheur, les empereurs Caracalla et Geta, ainsi que le général Acacius.

C'est lui, Paul Mescal. Keystone

Au programme donc de ce deuxième volet, de nombreux combats, beaucoup de sang et un Paul Mescal plus musclé que jamais, surnommé «le mur de briques Paul» par Pedro Pascal.

>> Le film Gladiator 2 sortira le 13 novembre prochain au cinéma.