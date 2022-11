Brendan Fraser est méconnaissable dans la bande-annonce de The Whale. capture d'écran youtube

Méconnaissable, Brendan Fraser joue un obèse de 270 kilos dans «The Whale»

La bande-annonce de The Whale a été dévoilée ce mardi. Brendan Fraser campe le rôle d'un professeur d'anglais souffrant d'obésité morbide. Un come-back fracassant.

L'acteur célèbre dans les années 90, notamment pour son rôle dans la saga La Momie, fait un retour inattendu dans The Whale (la baleine) un film de Darren Aronofsky (Black Swan) dont la sortie est prévue pour début 2023.

La star de 53 ans interprète le rôle de Charlie, un professeur d'anglais travaillant uniquement de chez lui. Ses 270 kilos l'empêchent de se mouvoir et de sortir de son petit appartement de l’Idaho. Sadie Sink (Max dans Stranger Things) joue la fille de ce prof souffrant d'obésité morbide. Un film qui promet d'être émouvant et d'une grande sensibilité d'autant plus que Brendan Fraser a lui-même souffert de problèmes de poids.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Adapté de la pièce de théâtre de Samuel D. Hunter (2012), The Whale se veut contemplatif. Presque cloué au canapé, ce professeur d'anglais gagne sa vie en donnant des cours en ligne avec la caméra de son ordinateur portable éteinte pour que personne ne voie son visage et son corps. Il dit au livreur de pizza de laisser la boîte devant la porte. Il vit dans la honte constante.

The Whale est le huitième long métrage du réalisateur Darren Aronofsky, dont les films comme Requiem for a Dream et Mother ont suscité la controverse pour leur contenu graphique et leurs thèmes dérangeants.

«L'expérience peut être extrêmement inconfortable. Il y a des scènes difficiles et viscérales à regarder qui rappellent la scène des ongles de Natalie Portman dans Black Swan» La critique du site Crumpe

Brendan Fraser ovationné

C'est le premier grand rôle au cinéma en près d’une décennie pour Brendan Fraser. Problèmes de santé, agression sexuelle, divorce, dépression, l'acteur canadien était tombé dans l'oubli mais continuait, à cause de son histoire personnelle, de jouir d'un capital sympathie auprès du grand public. The Whale est célébré comme sa performance de retour.

Le long métrage a été présenté à la Mostra de Venise en septembre 2022 et avait été salué d’une standing ovation qui avait ému Brendan Fraser aux larmes.

The Whale accusé de grossophobie

Néanmoins, certaines critiques considèrent le film comme grossophobe, à cause de l'utilisation d’une prothèse pour donner l’impression que Brendan Fraser pèse les 270 kilos, plutôt que d’embaucher un acteur de ce poids. Les critiques affirment que ce choix sape la performance humaine de Brendan Fraser et traite Charlie de manière voyeuriste.

The Whale sortira au cinéma en février 2023.

