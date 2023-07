Vidéo: watson

«Barbenheimer» existe, voici la bande-annonce

Le plus grand crossover de l'été a enfin sa bande-annonce. Grâce à l'intelligence artificielle, une bande-annonce d'un film qui mélange Oppenheimer et Barbie a été générée pour un résultat qui détone.

À moins de vivre dans une grotte, vous n'avez probablement pas échappé au pouvoir marketing d'Hollywood qui a investi des millions dans la promotion des films Barbie et Oppenheimer, produit respectivement par les studios Warner Bros. et Universal. Deux gros films très attendus sortis le même jour, ce mercredi 19 juillet et qui sont désormais plus qu'une seule et même œuvre, aussi improbable soit-elle.



C'est quoi Barbenheimer ?

S'ils n’ont rien en commun, que ce soit l’histoire, le ton, et que leurs univers sont diamétralement opposés, les deux blockbusters de l’été ne font qu’un cette semaine sur les réseaux sociaux. Barbenheimer, la contraction de Barbie et d’Oppenheimer est devenue un mème viral au point que des affiches et mèmes mêlant la poupée la plus célèbre du monde et le père de la bombe atomique ont envahi les réseaux.

Aux Etats-Unis, un système de double ticket s'est même créé pour permettre aux gens les deux films le même jour. Mise en place par AMC Theatres, cette initiative a plu à pas mal de monde puisque 40 000 doubles tickets se sont vendus.

Mais si ce Barbenheimer avait tout d'une arlésienne, c'était sans compter sur le pouvoir créateur de l'intelligence artificielle qui a pu donner naissance à une vision quelque peu «Wes Andersonienne» de l'hypothétique Barbenheimer.

La bande-annonce intégrale: Vidéo: watson

Le studio Curious Refuge, à l’origine de la vidéo, n'en est pas à son premier essai, puisqu'il avait généré des versions d’Avatar ou de Star Wars qui aurait été réalisé justement par Wes Anderson. Visiblement, leur Barbenheimer suit le même chemin. À croire que l'intelligence artificielle est fan du réalisateur où que le mélange des années 50 et des couleurs criardes de Barbie donne inévitablement un ton propre à Wes Anderson. Cela tombe bien puisqu'il a sorti un film toujours à l'affiche qui se passe durant la même période qu'Oppenheimer:

Curious Refuge se présente comme le premier studio de création de films générés par l'IA. Force est de constater que le résultat obtenu avec l’intelligence artificielle, bien que statique, est plus que convaincant et nous pousse à croire que le monde du cinéma pourrait bien se voir métamorphoser dans les années à venir. Si ce genre de prouesse technologique se multiplie et s’améliore, cela permettrait ainsi de générer un film photoréaliste uniquement à partir de texte à des prix extrêmement bas. C'est ce qui pousse entre autres les acteurs et les scénaristes d'Hollywood à être actuellement en grève afin de légiférer sur les nouvelles manières de créer de la fiction.

Une autre bande-annonce a également été créée par le vidéaste Farahani Edit, doué pour les effets spéciaux. Dans celle-ci se mêlent les deux héros, Margot Robbie et Cillian Murphy. Les répliques du film de Christoper Nolan se joignent à la musique et à l'univers coloré du film de Greta Gerwig pour un mélange aussi harmonieux qu'un café noir avec du sirop à la fraise.

L'autre bande-annonce: Vidéo: watson

Dans tous les cas, c'est un joli coup marketing pour les promoteurs des deux films qui en jouent allègrement. Une page Wikipédia a même été créée. Barbenheimer rentre donc dans l'histoire du crossover le plus improbable de l'histoire du cinéma.

