Voici la gare romande à éviter si vous voulez arriver à l'heure

Un train CFF sur dix passant par la partie francophone de la Suisse n'arrive pas à l'heure. Parmi les grandes gares romandes listées, voici les pires.

Vous vous en doutiez? Les chiffres vous donnent désormais raison. Si l'on compare l'ensemble des trains suisses, ce sont ceux passant par la Romandie qui cumulent, en moyenne, le plus de retards, d'après une analyse exhaustive de la RTS.

Le média a analysé plus de 30 millions d’arrivées enregistrées entre le 1er janvier 2022 et le 15 novembre 2022. La RTS a pu conclure que, dans la partie francophone du pays, 9,6% des lignes ferroviaires affichaient au moins trois minutes de retard. C’est 50% de plus qu'ailleurs dans le pays.

Un système vieux de 20 ans

Et les nouveaux horaires qui ont débuté dimanche n'y changeront rien, note la RTS. Car, comme l'expliquent les CFF, ces dysfonctionnements sont liés à une technologie si ancienne, que la moindre pluie peut déséquilibrer l'ensemble du système:

«La base de l'horaire pour la Suisse romande a environ 20 ans. [...] Depuis, des hausses de cadence se sont accumulées et il n’y a plus assez de réserve de temps» Les CFF. rts

Lausanne élue grande gare avec le plus de retard

Parmi les grandes gares romandes, Lausanne est en tête des villes où les voyageurs doivent le plus s'armer de patience. La capitale olympique est suivie de près par Genève.

Selon Tobias Imobersteg, secrétaire général de Swiss Railvolution qui s'est entretenu avec la RTS, cinq milliards de francs ont été débloqués par l'exploitant suisse pour régler le problème. Les premiers progrès devraient être visibles en 2025. (mndl)