Sauf qu'apparemment, les dates des travaux peuvent être déplacées. Selon Konbini , en mai dernier, «des travaux de SNCF Réseau avaient été décalés pour assurer la date d’Indochine au Stade de France.» Nicola Sirkis, plus fort que Beyoncé? De quoi rendre les fans de la diva encore plus dépressifs qu'après la prévente des billets.

C'est sur un ton mi-ouin-ouin, mi-condescendant que Valérie Pécresse, ex-candidate à la présidentielle et présidente de la région Île-de-France, a pris la parole sur TikTok. Elle s'est justifiée auprès des fans de Beyoncé au sujet des dates de concert de la chanteuse. Ou plutôt, de l'absence de deuxième date au Stade de France. Et ses excuses n'ont semble-t-il pas convaincu les internautes, outrés d'apprendre pour quelle raison le deuxième concert parisien ne peut finalement pas avoir lieu.

«Fais pas l'con hein! Moi j'vais saler!»

Alors qu'il salait la route, un Valaisan s'est retrouvé nez à nez avec un bouquetin bien décidé à ne pas le laisser passer. Il a filmé la scène et c'est magique.

«Fais pas l'con hein! Moi j'vais saler!» is the new «T'cheu, c'te panthère que c'est ce machin!» Une vidéo postée ce jeudi 2 février par l'internaute @seigenurdulac sur TikTok est actuellement virale. On voit un bouquetin défier un Valaisan (d'après l'accent) chargé de saler la route comme il le dit dans la vidéo. L'homme tente de faire fuir l'animal avec un piquet de neige, mais «chef» comme il l'appelle, ne veut pas bouger et tape du sabot sur l'asphalte. Peut-être que c'est l'accent qu'il ne comprend pas.