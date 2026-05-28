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Design Days Lausanne: les coulisses du Design Dinner

Vidéo: watson

L’expérience culinaire insolite des Design Days à Lausanne

Alors que la 17e édition des Design Days bat son plein dès ce jeudi à La Rasude, notre micro s’est glissé dans les coulisses du Design Dinner. Le design peut-il s'inviter dans nos assiettes? Réponses en vidéo avec le chef et la designer au cœur de cet événement mêlant gastronomie et création.
28.05.2026, 18:5728.05.2026, 18:57
Jérémie Crausaz

Esthétique pointue, textures audacieuses, mariage des formes et des matières… Si ces mots décrivent habituellement le mobilier ou l’architecture, ils s'appliquent aujourd’hui à la gastronomie. A l'occasion du Design Dinner, les frontières entre art visuel et art culinaire s'effacent.

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Pour comprendre comment une idée se transforme en plat et si le design possède un goût, nous avons rencontré le chef Michaël Fessler et la designer Karen Pisoni, qui se cachent derrière ce menu éphémère.

Une plateforme d'expérimentation au cœur de la création suisse

Derrière cette effervescence se trouvent les Design Days, le rendez-vous annuel de la création contemporaine en Suisse. Pensé comme une plateforme d'échange et de visibilité, l'événement a pour vocation de faire dialoguer les designers confirmés, des entreprises, des institutions et la jeune relève helvétique.

Pour cette 17e édition, qui se déroule du 28 au 31 mai 2026, la manifestation prendra place à La Rasude, à Lausanne. Ce bâtiment brutaliste emblématique, ancien centre de tri postal de la gare, offre un cadre brut et chargé d'histoire qui offrira un cadre unique pour un banquet qui se voudra tout aussi unique.

Durant ces quatre jours, les visiteurs sont invités à suivre un parcours vivant jalonné d'expositions inédites (comme le projet «Le Repère de l'Atelier Vladimir Boson» ou encore l'installation en perles de verre «The Last Bead»), d'ateliers et de conférences.

Alors, le design se mange-t-il vraiment? Plongez dans les coulisses de ce souper pas comme les autres...

Vidéo: watson

L'expérience affiche déjà presque complet. Il ne reste plus que quelques rares places assises disponibles pour vous attabler et découvrir, par vous-mêmes, si le design se mange vraiment. Ne manquez pas le coup de feu: les réservations de dernière minute se font directement via le site officiel des Design Days.

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Teyana Taylor

source: getty images north america / neilson barnard/mg25
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