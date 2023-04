Vidéo: watson

Un superhéros se balade en France 😂

Un mystérieux personnage masqué se joint aux manifestations contre la réforme des retraites en France déguisé en... Deadpool. Il partage ensuite ses vidéos sur TikTok faisant le bonheur des internautes.

Si vous passez un peu trop de temps sur TikTok, vous avez peut-être déjà vu l'une de ses vidéos. Depuis plusieurs jours, un Lyonnais, souhaitant rester anonyme, se mêle aux Français qui manifestent contre la réforme des retraites. Déguisé en Deadpool, il partage ensuite les images sur son profil. Tel un super-héros, il a un superpouvoir: «Apaiser les tensions entre forces de l’ordre et manifestants», explique-t-il à Franceinfo.

Sac licorne sur le dos et musique à fond, «Baddy Deadpool» comme il se fait appeler, espère ainsi égayer la journée tant des manifestants que des policiers dans un contexte politique et social explosif. Baddy Deadpool ne se positionne pas pour ou contre la réforme, son seul but est de calmer le jeu

Pourquoi choisir le personnage de Deadpool?

Il n'a pas choisi ce super-héros de l'univers Marvel au hasard. Il explique notamment se reconnaître dans ce personnage pour son second degré et son contact avec les gens.

«Je l’ai choisi parce que c’est justement un personnage humoristique et que c’est plus facile de faire ça avec un masque»

Une chose est sûre, il fait aussi le bonheur des internautes qui saluent son initiative.

