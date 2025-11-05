brouillard
Divertissement
14 scènes qui prouvent que l'humanité n'est pas totalement perdue

Ça va être beau. Et un peu triste. Mais surtout beau.Image: reddit/watson
Dehors, il fait froid. L'ambiance est morose et on ne parle pas forcément que de la météo d’automne. Il est donc temps d’apporter un peu de lumière dans tout ça et de rappeler les jolies choses de la vie.
05.11.2025, 05:3405.11.2025, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Aujourd’hui, voici donc 14 bonnes nouvelles qui vous mettront instantanément de bonne humeur. (Et oui, quelques oignons seront coupés dans l’histoire…)

Le meilleur dans la vie: quand un plan fonctionne vraiment.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Excellent.

«Chaque année, l’acteur Gary Sinise offre à plus de 1000 enfants de soldats tombés au combat une journée à Disneyland.»

Good News: Disneyland Win
Image: via reddit

Plus d’infos sur ce projet ici.

Un mec bien.

Wins + Good News
Image: reddit

Vu sur Reddit: «Un garçon de 14 ans passe ses vacances d’été à préparer des lunchbox pour que les enfants de son quartier ne souffrent pas de la faim.»

«Un pilote et son fils – devenu copilote – ont recréé une photo de cockpit prise ensemble il y a 29 ans.»

Win: Piloten-Familie
Source et image: reddit

OK, ça, c’est juste le déguisement parfait d’Halloween.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Vous connaissez forcément le film… non?

C’est Là-haut (Up)!

Cette Une vaut de l'or.

Good News: Man kann wieder sehen nach Zahnoperation
Image: toronto star

Un œil pour une dent: comment un Canadien aveugle a retrouvé la vue grâce à une chirurgie aussi rare qu’ingénieuse.

L’histoire complète à lire ici.

Parfois, même en tant que demoiselle d’honneur, il faut savoir laisser tomber le job et revoir ses priorités.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

😂😍

Cette déclaration d’amour signée Barack Obama à Michelle, en octobre:

Good News: Liebeserklärung Barack Obama
Image: reddit

«La meilleure décision de ma vie a été de t’épouser, Michelle. Depuis 33 ans, j’admire ta force, ta grâce et ta détermination — sans oublier que tu restes magnifique. Joyeux anniversaire de mariage!»

Une belle histoire pour tous les usagers des trains.

Wins: Zug in Japan hält für Schülerin
Image: via reddit

En 2016, une gare isolée d’un petit village japonais devait fermer définitivement. Mais quand les autorités ont découvert qu’une seule lycéenne l’utilisait chaque jour pour aller en cours, elles ont décidé de la garder ouverte jusqu’à son diplôme.

👉 L’histoire complète est à découvrir là.

Une photo bouleversante (qui coupe les oignons? 😪)

Wins und Good News
Image: reddit

Quand tout le monde regarde la mariée… sauf toi, parce que le marié, c’est ton fils.

Imaginez aimer aller à l’école autant que ces élèves:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Le plus beau des cadeaux. 😭

Schöne Memes
Image: instagram

Ma mère m’a offert un ours en peluche pour Thanksgiving. J’ai mis une seconde à comprendre: c’était l’un des objets les plus précieux que je posséderais jamais.

Et cette étreinte pleine de gratitude à la fin… c’est presque le plus grand «win» du lot.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

OK, celui ou celle qui ne sourit pas (ou ne pleure pas) ici est fichu.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Ces images ont été prises juste après l’adoption de ma fille. Au lieu de chanter, elle n’a cessé de me pointer du doigt en disant: «C’est ma maman.» Je suis tellement heureuse d’avoir capté ce moment magique.

Vous aussi, de bonnes nouvelles personnelles à partager? Balancez-les en commentaires. On a hâte de les lire.
