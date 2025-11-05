Ça va être beau. Et un peu triste. Mais surtout beau. Image: reddit/watson

Good News

14 scènes qui prouvent que l'humanité n'est pas totalement perdue

Dehors, il fait froid. L'ambiance est morose et on ne parle pas forcément que de la météo d’automne. Il est donc temps d’apporter un peu de lumière dans tout ça et de rappeler les jolies choses de la vie.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Aujourd’hui, voici donc 14 bonnes nouvelles qui vous mettront instantanément de bonne humeur. (Et oui, quelques oignons seront coupés dans l’histoire…)



Le meilleur dans la vie: quand un plan fonctionne vraiment.

Excellent.

«Chaque année, l’acteur Gary Sinise offre à plus de 1000 enfants de soldats tombés au combat une journée à Disneyland.»

Plus d’infos sur ce projet ici.

Un mec bien.

Vu sur Reddit: «Un garçon de 14 ans passe ses vacances d’été à préparer des lunchbox pour que les enfants de son quartier ne souffrent pas de la faim.»

«Un pilote et son fils – devenu copilote – ont recréé une photo de cockpit prise ensemble il y a 29 ans.»

Source et image: reddit

OK, ça, c’est juste le déguisement parfait d’Halloween.

Vous connaissez forcément le film… non?



C’est Là-haut (Up)!



Cette Une vaut de l'or.

Un œil pour une dent: comment un Canadien aveugle a retrouvé la vue grâce à une chirurgie aussi rare qu’ingénieuse.

L’histoire complète à lire ici.

Parfois, même en tant que demoiselle d’honneur, il faut savoir laisser tomber le job et revoir ses priorités.

😂😍

Cette déclaration d’amour signée Barack Obama à Michelle, en octobre:

«La meilleure décision de ma vie a été de t’épouser, Michelle. Depuis 33 ans, j’admire ta force, ta grâce et ta détermination — sans oublier que tu restes magnifique. Joyeux anniversaire de mariage!»

Une belle histoire pour tous les usagers des trains.

En 2016, une gare isolée d’un petit village japonais devait fermer définitivement. Mais quand les autorités ont découvert qu’une seule lycéenne l’utilisait chaque jour pour aller en cours, elles ont décidé de la garder ouverte jusqu’à son diplôme.

👉 L’histoire complète est à découvrir là.

Une photo bouleversante (qui coupe les oignons? 😪)

Quand tout le monde regarde la mariée… sauf toi, parce que le marié, c’est ton fils.

Imaginez aimer aller à l’école autant que ces élèves:

Le plus beau des cadeaux. 😭

Ma mère m’a offert un ours en peluche pour Thanksgiving. J’ai mis une seconde à comprendre: c’était l’un des objets les plus précieux que je posséderais jamais.

Et cette étreinte pleine de gratitude à la fin… c’est presque le plus grand «win» du lot.

OK, celui ou celle qui ne sourit pas (ou ne pleure pas) ici est fichu.

Ces images ont été prises juste après l’adoption de ma fille. Au lieu de chanter, elle n’a cessé de me pointer du doigt en disant: «C’est ma maman.» Je suis tellement heureuse d’avoir capté ce moment magique.

Vous aussi, de bonnes nouvelles personnelles à partager? Balancez-les en commentaires. On a hâte de les lire.