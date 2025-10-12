assez ensoleillé12°
Chine

Xing’s World a construit une ville entière pour ses chats

Vidéo: watson

Ils vivent comme nous

Le youtubeur chinois Xing’s World a trouvé un moyen épique pour dorloter ses chats: en leur construisant un univers parallèle, à leur taille. On vous explique.
12.10.2025, 11:58
Jérémie Crausaz

Alors que certaines personnes achètent un seul arbre à chat à leur compagnon à quatre pattes, Xing’s World leur a construit quasiment une ville entière.

«Il a craché pour montrer qu'il était le chef»

Ce youtubeur chinois - Xing Zhilei de son vrai nom - a déjà créé un condo miniature, un centre commercial, un cinéma, un spa et même une île de vacances pour ses boules de poils. Mais le projet qui a fait le buzz est sans aucun doute le métro pour chats plus vrai que nature, avec escalator, portes automatiques et annonces sonores.

Après quatre mois de travail minutieux, ce bricoleur de génie a donné vie à une station souterraine version féline. Et le résultat est complètement fou et ultra réaliste: ses chats explorent désormais une ville parallèle à leur taille avec supermarché, cinéma et, même depuis peu, un fast-food de la chaîne «MeowDonald’s».

Les poupées Labubu victimes d’une théorie du complot

À la fin de chaque projet, il invite ses abonnés à lui souffler la prochaine idée de construction. Résultat: on a déjà hâte de découvrir ce qu’il va inventer pour la suite.

C'est métro, boulot, dodo pour ces félins 👇

En Chine, on aime faire dans la démesure 👇

