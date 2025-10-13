La chanteuse Yseult, ici en septembre, dénonce le «plagiat» dont elle aurait été victime de la part d'une artiste de K-Pop. Getty Images North America

Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche

Les internautes ont soulevé des similitudes troublantes entre le clip de la chanteuse française sorti en 2024, «Btch You Could Never», et celui de «Damdadi», premier single du producteur et chanteur de K-pop R.Tee avec la rappeuse Soyeon.

Plus de «Divertissement»

Yseult est fâchée. «Epuisée». «Copiée». En cause? La ressemblance frappante entre un récent clip du producteur star de la K-pop, R.Tee, et le sien, «Btch You Could Never», titre issu de son album Mental et sorti l'an dernier.

Selon plusieurs comparaisons en circulation sur les réseaux, outre le décor et l'ambiance de bureau, certaines scènes semblent en effet presque identiques.



La scène tirée du clip d'Yseult, «Btch You Could Never». capture d'écran: youtube

Le clip Vidéo: watson

Celle du clip du producteur R.Tee, en featuring avec la rappeuse Soyeon. capture d'écran: youtube

Le clip Vidéo: watson

Pendant que les internautes et fans des camps respectifs se mettaient à débattre avec passion de la question de «plagiat» ou «pas plagiat», Yseult et sa verve légendaire ont pris la plume pour un communiqué cinglant, en découvrant le clip sud-coréen.

«Réalisateur, label, artistes, tous ceux qui ont participé à ce projet, vous pourriez au moins avoir la décence de citer votre source», a-t-elle fait valoir ce samedi, sur X.

«Voir mon travail copié de cette façon, c’est insensé… mais le vrai talent finit toujours par se démarquer. A ceux qui essaient de me faire culpabiliser pour avoir parlé: honte à vous! Réduire au silence les femmes noires quand leur travail est volé fait partie du problème. Pas cette fois!», poursuit la Française.

«Je suis épuisée de voir ma vision être copiée» Yseult, dans une nouvelle story Instagram, dimanche 12 octobre

Yseult sur Instagram, dimanche. capture d'écran

Des fans de Soyeon n'ont toutefois pas tardé à voler au secours de la star de K-pop sud-coréenne et leader du girl group i-dle, pour jeter de l'huile sur le feu de cette querelle musicale et conceptuelle.

«CE N'EST PAS SA PUTAIN DE VIDÉO. Elle est en featuring et n'a absolument rien à voir avec le clip ou le concept. On peut toujours compter sur Twitter pour trouver miraculeusement le moyen de blâmer une femme pour les actions d'un homme. Supprime cette merde, salope» Un internaute, sur X

«Tu as tout à fait le droit d'être en colère, car les clips sont vraiment similaires, mais tu as choisi de rejeter la faute sur la femme qui était l'artiste invitée», reproche un autre en des termes plus diplomatiques, toujours sur X.

«Je suis moi-même une femme noire, mais tu dois assumer tes responsabilités et présenter tes excuses», insiste une autre. «Ton approche était complètement erronée. Tu as mis en cause une femme qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait, alors que tu connais les difficultés rencontrées par les artistes et les directrices artistiques. Tu devrais avoir honte de toi!»

Alors qu'Yseult campe mordicus sur ses positions et que les réseaux sociaux continuent d'alimenter cette controverse passionnée par tweets interposés, ni R.Tee ni Soyeon n’ont, pour l’heure, répondu publiquement aux accusations de plagiat. (mbr)