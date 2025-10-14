C'est de sa faute! Alec Baldwin (à gauche) était flanqué de son frère Stephen (à droite) lorsqu'ils ont planté une voiture dans un arbre, ce lundi, dans les Hamptons. getty/watson

Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»

Les malheurs se suivent et ne se ressemblent pas pour Alec Baldwin. Après le tristement célèbre et dramatique tournage du film Rust, il y a quatre ans, voilà que l'acteur vient de planter sa Range Rover dans un arbre. Pas d'bol.

Parfois, la vie n'est pas tendre, même pour les pontes d'Hollywood. Prenez l'acteur Alec Baldwin, par exemple. Alors que ces dernières années n'ont pas été faciles pour le comédien américain de 67 ans, le voilà bien malgré lui impliqué dans un rocambolesque accident de voiture.

D'abord, plantons le décor. Nous sommes lundi matin, dans les East Hamptons. Il pleut des cordes. Flanqué de son frère Stephen, venu lui rendre visite à l'occasion du Festival international du film des Hamptons, les deux frères sont en train de bavard lorsqu'un énorme camion-poubelle bleu vif émerge sur la route. Alec Baldwin braque le volant. Son véhicule achève sa route sur le bas-côté. Sauf que, manque de pot, un arbre se trouve en travers de sa trajectoire.

La Range Rover, mal lui en a pris, a terminé sa course dans un arbre. capture d'écran vidéo

Comme si la météo dégueulasse et le parechoc défoncé ne suffisaient pas, l'imposante Range Rover blanche n'est pas la sienne. C'est celle de sa femme, Hilaria, qui se trouve alors en Californie pour le tournage de Danse avec les stars, dont elle vient d'être éliminée. Vive les lundis.

Ses courses à la main, Alex Baldwin s'est extirpé du véhicule pour attendre les policiers. capture d'écran vidéo

Echevelé et les traits tirés, Alec Baldwin s'empare de son cabas de course et sort pour attendre l'arrivée des autorités. La police intervient rapidement sur les lieux et aide les deux frères à se mettre à l'abri de la pluie battante.

Vidéo décousue

Le soir même, Alec Baldwin est toujours affublé des mêmes vêtements gris lorsqu'il se lance dans une explication longue et décousue sur l'accident de voiture postée sur son compte Instagram. Imputable, selon lui, à un «camion poubelle de la taille d'une baleine» qui lui a coupé la route.

«Un gros camion-poubelle… un camion-poubelle de la taille d'une baleine… c'était le plus gros camion-poubelle que j'aie jamais vu… Pour éviter de le percuter, j'ai percuté un arbre. J'ai percuté un gros arbre et écrasé la voiture de ma femme» Alec Baldwin, sur Instagram

«Je regrette. Mais tout va bien, je vais bien, et mon frère aussi», conclut-il, non sans oublier de remercier les autorités intervenues, notamment un certain «officier Gerken» de la police d'East Hampton. «Aussi agréable que possible, aussi plaisant que possible dans toute cette histoire», décrit Alec Baldwin.

Le soir même, Alec Baldwin s'est lancé dans une longue explication décousue de son accident. capture d'écran: instagram

Avant que ses propos ne finissent par s'emmêler dans un mélange de remerciements sans queue ni tête, des participants du festival du film à sa femme. «Hilaria, je t'aime plus que tout. Je suis très fier de toi», dit-il, sans que personne ne comprenne exactement pourquoi il la félicite.

Une longue suite de déboires

C'est peu dire que ces dernières années ont été difficiles pour Alec Baldwin - à commencer par la tragédie du tournage de Rust, en 2021, où l'acteur a porté un tir de balle fatal à sa directrice de la photographie, Halyna Hutchins. Accusé d'homicide involontaire lors de son procès pénal, il a fini par être blanchi et toutes les poursuites abandonnées en juillet 2024.

Ce n'est pas pour autant que «l'affaire Rust» a été totalement oubliée. En février, l'acteur a perdu son sang-froid lorsqu'un sosie de Donald Trump l'a confronté dans la rue à New York pour le taquiner à ce sujet. Un mois plus tard, c'est au tour de l'avocate de la famille de la directrice de photographie décédée de s'en prendre frontalement à l'acteur, en lui reprochant de s'afficher heureux avec ses sept enfants dans son émission de télé-réalité The Baldwins - faisant fi du fait qu'il avait lui-même enlevé leur enfant aux parents d'Halyna Hutchins.



Et ce serait oublier les prises de tête immobilières de l'acteur, qui a tenté de se séparer de sa somptueuse ferme des Hamptons, dont il est propriétaire depuis les années 90 - sans succès. En janvier 2024, il avait réduit le prix initial du somptueux domaine de 4 hectares dont il demandait initialement 29 millions de dollars de 10 millions, sans pour autant recevoir d'offre significative.

La maison a fini par être retirée du marché en juillet 2024 pour devenir un des lieux du tournage de son émission de téléréalité, The Baldwins, sur la chaîne TLC.

Selon le Times, le couple Baldwin a finalement décidé de conserver la propriété. saunders

ll faut croire que l'acteur, qui a fêté ses 40 ans de sobriété en mai, n'a pas fini de troubler la quiétude des Hamptons, une région qu'il connait depuis les années 80.

La suite des malheurs d'Alec Baldwin, dans un prochain épisode!



