Halloween

Halloween: le costume d'Heidi Klum était horrible

C'était vraiment HORRIBLE

Après des semaines de teasing effréné, la reine d'Halloween a révélé son costume pour cette édition 2025... et Heidi Klum était tout simplement terrifiante.
01.11.2025, 15:1401.11.2025, 15:18
Marine Brunner
Marine Brunner

Elle nous avait prévenus, nous l'avons eu! Une fois de plus, le top model allemand Heidi Klum n'a pas fait dans la dentelle pour son costume d'Halloween. Après avoir incarné E.T, un lombric sur pattes ou encore un paon majestueux ces dernières années, la reine de la transformation a frappé un grand coup en 2025 se transformant en... Méduse.

Et c'est tout simplement hallucinant.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Tom Kaulitz (L) and Heidi Klum attend Heidi Klum&#039;s 24th Annual Halloween Party at Hard Rock Hotel New York on October 31, 2025 in New York City. (Photo by TheStew ...
Heidi Klum et son mari Tom Kaulitz incarnaient Méduse et un soldat transformé en pierre.Getty Images North America

Pour rappel, cette figure célèbre de la mythologie grecque a le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard: d'où le costume de soldat de pierre de son mari, Tom Kaulitz, habitué à jouer les seconds rôles lors de cette soirée très attendue.

«Cela fait un moment que je joue avec l'idée de Méduse, et je me suis dit: 'Faisons les choses bien'»
Heidi Klum vendredi soir, aux journalistes

Et pour cause. Il a fallu près d'une dizaine de personnes pour réaliser ce chef-d'œuvre, un costume si volumineux qu'il occupait la majeure partie du tapis bleu devant l'hôtel Hard Rock, dans le centre de Manhattan, où la mannequin organise depuis près 25 ans sa célèbre fête d'Halloween.

GIF animéJouer au GIF
Après plusieurs semaines d'indices, la reine d'Halloween s'est beaucoup amusée auprès de ses abonnées durant les longues heures de préparation qu'ont nécessité cet incroyable costume.instagram
NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends the 2025 Heidi Klum Hallowe&#039;en Party at Hard Rock Hotel New York on October 31, 2025 in New York City. (Photo by Taylor Hill/WireImage)
Le niveau de détail est tout simplement dingue: Heidi Klum arbore ici de la fausse peau et des lentilles.WireImage

Pour plus de réalisme, plus d'une douzaine de serpents animatroniques s'agitaient sur la tête d'Heidi Klum, grâce à une batterie dissimulée dans sa queue (longue de pas moins de 2,5 mètres).

GIF animéJouer au GIF
Quelle horreur.instagram

Une fois de plus, Heidi a réellement donné de sa personne, en portant notamment des lentilles de contact reptiliennes et en fixant sur sa propre langue une fausse langue de serpent coupée en deux, attachée à l'aide d'une ventouse - si bien qu'elle n'a quasiment rien pu avaler de la soirée.

Ces 30 déguisements de stars sont (presque) inimitables

«C'est pourquoi je fais tout maintenant», a-t-elle glissé dans une vidéo en amont de l'évènement, tout en glissant des tagliatelles dans la bouche, pendant que Mike Marino, concepteur star de prothèses à Hollywood et collaborateur de longue date pour ses costumes d'Halloween, peaufine ses oreilles avec de la colle.

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 31: Heidi Klum attends Heidi Klum&#039;s 24th Annual Halloween Party at Hard Rock Hotel New York on October 31, 2025 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/Getty Image ...
Les serpents bougent, donc.Getty Images North America

Alors qu'elle rivalise année après année d'idées frappadingues pour ses costumes, la reine affirme avoir d'ores et déjà trouvé ce qu'elle sera l'année prochaine. L'inspiration vient «comme ça», a-t-elle déclaré en claquant des doigts, sans donner d'indices.

On se réjouit déjà.

