On a regardé la réunion Harry Potter et… vous allez verser une larme

C’est le 1er janvier que sort Harry Potter 20e anniversaire: Retour à Poudlard sur HBO Max. Pour un accès en Suisse, il faudra patienter quelques jours: la RTS programme cet épisode spécial le 3 janvier.

Si aucun Détraqueur n’a aspiré votre âme, vous devriez avoir les yeux embrumés assez vite. Dans la nuit londonienne, Emma Watson, (Hermione Granger), Matthew Lewis (Neville Londubat) et Robbie Coltrane (Hagrid) reçoivent chacun une lettre de Poudlard. Adressée à l’endroit exact où ils se trouvent: respectivement dans une librairie, dans un taxi et dans un café. Oui, comme dans la saga, «dans le placard sous l’escalier» pour le jeune orphelin. Des petits détails qui donnent des frissons aux fans de la première heure. La lettre aux acteurs est brève: «Vous êtes cordialement invité: Harry Potter 20e anniversaire: Retour à Poudlard».

Rendez-vous sur le quai 9¾ à Kings Cross, avant d'embarquer à bord du Poudlard Express, puis d'arriver au château. On retrouve Emma Watson, qui pousse les portes de la Grande Salle, où les festivités commencent avec un bal. Les acteurs se prennent dans les bras et se retrouvent ensuite dans différents décors à se raconter leurs meilleurs souvenirs de tournage.

Une réunion qui en rappelle une autre

Retrouvailles dans les décors, acteurs qui racontent des anecdotes, scènes coupées, archives… Comme l’épisode réunion de Friends? Oui et non, car la comparaison s’arrête là. A l’inverse de la série américaine, il n’y a pas de présentateur, pas de jeux en plateau, pas de public. La magie de la saga se suffit à elle-même: on (re)voit des images d'archives des journaux télévisés en Grande-Bretagne montrant l'engouement du public, on apprend comment les acteurs ont découvert l'univers de la saga Harry Potter et on sourit aux histoires que racontent tour à tour les membres de l'équipe.

Des anecdotes et des hommages

Dans cette réunion, divisée en quatre chapitres, on apprend notamment que Daniel Radcliffe a failli ne jamais interpréter Harry Potter, car ses parents y étaient opposés. Tom Felton, qui joue Drago Malefoy, explique qu'ils n'étaient que des enfants qui voulaient s'amuser, qu'ils étaient trop jeunes pour réaliser. «Nous étions entourés par la crème de la crème des acteurs britanniques, nous ne savions pas du tout qui ils étaient!»

Emma Watson raconte de son côté que son hamster, autorisé sur le tournage, a eu droit à son propre petit cercueil, fabriqué par la production, lorsque l'animal a rendu l'âme. Pour le trio principal, la fin du tournage a été difficile à vivre. «Nous ne savions plus qui nous étions nous-mêmes.» Les acteurs ont une pensée aussi pour leurs collègues décédés, comme Alan Rickman (Severus Rogue), Helen McCrory (Narcissa Malefoy) ou encore Richard Griffiths (Vernon Dursley).

Un coup de vieux pour la route:

Quelques points noirs

Si ces presque deux heures de magie nous replongent avec allégresse dans la saga, un détail nous titille tout de même: JK Rowling apparaît bel et bien dans cet épisode spécial. Mais elle n'est pas présente dans les décors de Poudlard, de Gringotts ou chez les Weasley avec les acteurs et membres des films. L'auteure des livres parle seule face caméra et on nous précise que ses apparitions sont «tournées en 2019». Soit avant que JK Rowling ne soit accusée de transphobie suite à un tweet.

La spontanéité de certains passages est aussi à remettre en doute, même si la magie opère malgré tout. Un peu de «too much» transforme également parfois notre émotion en un haussement de sourcil. Mais la réunion tient ses promesses. Et si vous n'avez pas eu les yeux embrumés jusqu'ici, la fin a le potentiel pour vous faire verser quelques larmes. Le dernier mot est donné à un personnage, issu d'une scène du dernier film. Les fans de la première heure en auront pour leurs Gallions. Parole de Potterhead.

