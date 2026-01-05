Sydney Sweeney a passé ses vacances en Suisse romande

dégagé-8°
Sydney Sweeney était en Suisse romande pour Noël

Alors qu’elle aurait pu rester peinarde au chaud dans sa baraque des Keys, en Floride, la star hollywoodienne a choisi de skier dans les Alpes et de se frayer un chemin jusqu’au marché de Noël de Montreux.
05.01.2026, 20:1405.01.2026, 20:17
Fred Valet
Fred Valet

En ce moment dans les salles obscures romandes avec le film La Femme de ménage, Sydney Sweeney, 28 ans, a manifestement décidé de s’offrir un shot de températures négatives pour les fêtes de fin d’année. Aspen? Vail? Park City? Rien de tout ça. Avec des skis et quelques copines sous le bras, la star hollywoodienne a quitté ses Keys paradisiaques et s’est envolée pour les Alpes, histoire de décompresser un peu.

Dans un post qu’elle a publié ce lundi soir, sur Instagram, on la découvre d’abord dans la très chic station de Megève, dans les Alpes françaises, où elle a manifestement skié, dansé sur les tables, fait du parapente, croisé des calèches et le père Noël et, enfin, emprunté un hélicoptère pour admirer dignement le panorama.

Vidéo: instagram

La suite de son voyage s’est déroulée de l’autre côté de la frontière. Oui, en Suisse. On y voit notamment une vue imprenable sur le jet d’eau de Genève depuis son balcon. Le Président Wilson? Le Beau-Rivage?

Mieux encore! Un petit nid baptisé The Woodward, dernier palace du bout du lac, qui abrite 26 suites et qui a été rénové par le célèbre architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon. En ce moment, pas de chambre à moins de 2000 balles la nuit (on vient de vérifier).

Pas mal comme vue pour fêter Nöel, mmh?
Pas mal comme vue pour fêter Nöel, mmh?capture d’écran de la publication de Sydney sweeney

Bien sûr, qui dit Suisse romande au mois de décembre dit... marché de Noël. Et quoi de mieux que celui de Montreux, réputé loin à la ronde, pour s’offrir un bain de foule, n’est-ce pas?

Image

Comme à son habitude, Sydney Sweeney semble prend un pied fou lorsqu’elle se tire avec ses copines pour les vacances et la Suisse ne déroge pas à cette règle.

Même si, dans les commentaires, l’inculture de certains vient gâcher un peu notre petite fête chauvine: «Quel beau pays! Je dirais la Norvège ou la Suède». Et puis, entre nous, elle aurait quand même pu choisir une station de ski helvétique au lieu de faire un premier stop en France voisine, là où on lui a sans doute servi, sans qu’elle le sache, une fondue... savoyarde.

Allez, pour une prochaine fois?;)

