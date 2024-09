Ils sont si beaux et ils inspirent la télévision. Image: watson

Humeur

Un film de Noël sur Taylor Swift: je vomis

Taylor Swift et Travis Kelce entretiennent une romance ultra-médiatisée qui fait valser les caméras et les paparazzis de la presse people. Un téléfilm de Noël, inspiré de leur amour, va voir le jour. Une croûte télévisuelle en approche, et une indigestion avec.

Plus de «Divertissement»

Comment sortir de ce guêpier, de ces multiples articles sur la superstar américaine à la tournée qui fait cracher les billets verts - une course aux concerts et aux 2 milliards de revenus?

Tout est bon pour parler de Taylor Swift. Pour preuve, elle s'est rendue au bras de son Travis Kelcey dans l'enceinte de l'US Open. Une information de premier ordre, une nouvelle dans la fascinante odyssée dorée de la star américaine et de son tendre compagnon footballeur. Un bonheur absolu qui n'a pas encore trouvé un chapitre final - même si un contrat annonce la rupture entre les deux tourtereaux.

Mais la question se pose: Travis Kelce est-il le bon choix, le bon parti, chers lecteurs, chères lectrices? Le monde retient son souffle, car «But Daddy I love him», pour faire référence au dernier album de Swift.

Cette fois-ci, aux confins de la pensée artistique, le monde, ou pas, va découvrir une nouvelle facette de la vie enchantée de Taylor Swift grâce à un téléfilm inspiré de sa romance, annonce People Magazine. Pire, il s'agira d'un téléfilm de Noël, annonce Lifetime, la chaîne derrière cette délicieuse idée digne d'une petite blague de votre nièce de 11 ans sous le charme de la chanteuse américaine.

Baptisé Christmas in the Spotlight, ce film inspiré de Swift et Kelce est doublé d'un synopsis d'une splendide profondeur, qui révèle un texte si inepte que les génies du cinéma auront leur cerveau cramé à la première lecture.

Que voici:

Une musicienne populaire et célèbre qui, bien qu'elle chante sur l'amour et ses relations amoureuses, n'a pas encore trouvé l'homme idéal (…) Elle rencontre Drew, un joueur de football professionnel, dans les coulisses de son concert en compagnie de sa nièce. Lorsque ce dernier déclare publiquement avoir le béguin pour Bowyn, ils décident de sortir ensemble. Les sentiments du couple se renforcent de jour en jour… mais cela peut-il durer sous les feux de la rampe, surtout quand ils ont tous les deux des emplois du temps aussi chargés? Les gens se demandent alors si leurs sentiments sont réels et ils doivent faire face à la pression de la presse, des paparazzi, de leurs fans et même de leur famille.

Une mélasse digne de deux adolescents qui s'échangent un sourire, qui rient béatement avant de se faire un bisou entre deux casiers. C'est encore mieux quand le quarterback emballe la star du lycée. Le tout affligé de comédiens insipides et de dialogues rose bonbon pour capter cette audience TikTok qui raffole de contes de fées et d'amours déchus.

Laith Wallschleger et Jessica Lord, les deux acteurs qui vont incarner les amoureux les plus célèbres au monde. Image: Instagram / watson

Quoi de mieux qu'une romance sous les objectifs, tartinée du liniment d'un amour superficiel dégoulinant. Un parfait condensé pour faire éructer une horde de fans plus ou moins jeunes souffrant d'un mal récurrent: la swiftiesmania.

Une future croûte pour faire du fric

Mais le problème n'est pas les fidèles - comme le veut l'adage: à chacun ses goûts, si vous ne souhaitez pas froisser votre copain ou copine d'à-côté. Non, il est plus terrible de constater le désir maladif de s'en mettre plein les fouilles à travers la platitude de la superstar (et de l'algorithme) de la pop mondiale. Quitte à réaliser une croûte télévisuelle pour asseoir des swifties devant leur petit écran? Oui.

Pourquoi s'en priver lorsque la machine à cash tourne à plein régime. Or, cette tendance, personnellement, me fait déverser mon fiel, comme les chansons de Swift qui ne font que scalper ses peines de coeur depuis près de vingt ans. Mêmes refrains, mêmes métaphores; on attend plus que la Swift du film (ce sera l'actrice Jessica Lord) nous chantonne une complainte amoureuse au piano.

Pour Taylor Swift, sa vie est une suite de saynettes pas toujours gentilles (méchant Jake Gyllenhaal), qui lui demande de revoir ses plaies, de les autoanalyser pour comprendre. (Oui, on a écouté l'album pour la peine.)

Sans céder à la critique du talent musical de la jeune femme, ce téléfilm est simplement l'événement de trop: l'amourette des nazes qui ravit les ados, conjuguée aux amours futiles du lycée. Une idée qui nous oblige à intégrer le «Tortured Hater Department» pour de bon.

Et même si la chanteuse pop n'est pas derrière cette idée brillantissime, même si elle ne fait que chanter sa fragilité affichée sur les plus grandes scènes du monde, son nom est désormais synonyme d'acné instantané, d'indigestion fugace.

Christmas in the Spotlight me procure l'un des plus gros ras-le-bol artistique et personnel. Je vomis. C'est une forme de cadavérisation de la création et de la peopolisation. Et même si les téléfilms de Noël n'ont jamais accouché de quelque chose de concluant, les sentiments de Swift le seront encore moins.

Je ne te blâme pas Taylor (enfin, un peu), je blâme ces maudits producteurs derrière ce projet qui pue le soufre.

On a rencontré un fan de Taylor Swift: