Cameron Diaz vend une salade (et son âme) avec Gwyneth Paltrow

L'ancienne actrice, reconvertie en auteure et entrepreneure, s'est associée à la marque de Gwyneth Paltrow pour vendre une salade. Ce qu'elle a de spécial? «Elle est fraîche.» Ah oui, ça change tout.

Au rayon des collaborations bancales, voici la salade fraîcheur de Cameron Diaz. L'ancienne actrice, qui s'est reconvertie dans le vin en lançant Avaline, s'est associée à Goop Kitchen, la marque de l'autre ancienne actrice, Gwyneth Paltrow. Ensemble, les deux femmes ont lancé une salade «délicieuse, fraîche et croquante» qui, comme de part hasard, s'allie «parfaitement» au sauvignon blanc de Cameron Diaz.

Dans une vidéo où l'acting semble appartenir à une époque révolue, l'ancienne actrice (Cameron Diaz, donc) nous montre d’abord son frigo, rempli uniquement de barquettes en plastique de salades et de bouteilles de son sauvignon blanc.

Après l'association «wine & cheese», voici «wine and salad». C'est moins fun. capture d'écran

Cameron Diaz enchaîne en s'envoyant un petit coup de blanc avec un haussement de sourcils aussi convaincant que si Trump avait déambulé avec une banderole «vive le féminisme» à la grève des femmes le 14 juin.

Vidéo: instagram

L'entrepreneure explique ensuite qu'en été, elle cherche toujours quelque chose de frais et de facile, et qu'elle adore se faire une bonne salade. So original.

«Elle est pleine de saveurs et de croquant, avec de la laitue croquante, de la salade de mangue sucrée et épicée, des pois mange-tout croquants, des carottes, des concombres, des herbes fraîches, des tranches d'avocat, et servie avec du riz soufflé, des noix de cajou confites et de la vinaigrette aux noix de cajou certifiée propre de Goop. Vous allez adorer!» Cameron Diaz sur Instagram qui tente de nous convaincre (ou de se convaincre).

Après avoir touillé le tout en écrasant les ingrédients (quelqu'un a pensé à lui expliquer comment on fait une salade...?), Cameron Diaz s'enfile une fourchette dans la bouche avec le regard vide.

Kill. Me. Please. Le regard de Cameron Diaz.

Ou comment vendre littéralement des salades

Besoin de preuves que cette association entre la gourou du bien-être qui s'envoie du bouillon d'os et l'adepte du combo vinasse-salade est une vaste fumisterie? Déjà, le lien partagé par Cameron Diaz sur son compte Instagram à propos de cette inédite salade ne fonctionne pas.

Puis, regardez comme elle a l'air au bout de sa vie. Ça n'est sûrement pas en n'ayant dans son frigo que du pinard et des barquettes en plastique de «laitue croquante, mangue sucrée et épicée, pois mange-tout croquants, carottes, concombres, etc» qu'on remet le pied à l'étrier.

«I'm dead inside.»

capture d'écran

Enfin, s'associer à la dame connue pour ses théories bien fumeuses sur le bien-être, à coups d'ozone dans les fesses et de fumigations du vagin, c'est un peu comme si le lobby du tabac clamait «fumer, c'est pas bien». C'est un peu fort de café.

D'ailleurs, Gwyneth Paltrow avait elle aussi déjà lancé sa propre salade. Une salade «détox» qui servait avant tout à vendre sa soupe. Comme le rappelait le médecin Edzard Ernst, professeur de l'Université d'Exeter, «aucun traitement détox n'a démontré qu'il était efficace pour éliminer les toxines du corps».

Mais revenons à la salade du jour. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut résider à Los Angeles pour pouvoir s'envoyer la barquette de Cameron Diaz pour 13,50 dollars, «vin non inclus». Nous sommes donc préservés de cette tentation sous nos latitudes.

L'assiette, c'est juste pour la photo: c'est livré dans une atroce boîte en plastique. capture d'écran

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en tentant quand même d'aller voir sur le site de Goop Kitchen, à plusieurs reprises, un message d'erreur s'est affiché.

Erreur: Nous rencontrons des difficultés pour charger cette page. Veuillez réessayer bientôt

Même la technologie n'a pas envie d'aider les deux anciennes actrices à vendre des salades and I think it's beautiful.

