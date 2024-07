Il fait quand même un peu peur monsieur Oakley. anthony barcelo @mrbarcelo

Le fondateur d'Oakley vend son bunker à un prix fou

Vous avez plusieurs millions de dollars à investir, non pas dans de la pierre, mais dans du béton armé? Le fondateur de la célèbre marque de lunettes Oakley vend sa maison à Beverly Hills. On vous fait visiter.

Plus de «Divertissement»

Vous voulez vivre dans une baraque comme un super vilain de film d'action? La demeure de James Jannard, fondateur de la marque de lunettes de sport Oakley, met en vente sa forteresse de béton qui rappelle le bunker du méchant dans Golden Eye. Les premiers degrés diront que c'est du brutalisme. Ce qui est brutal en tout cas, c'est le prix: 68 millions de dollars.

Ça vous semble cher pour un abri antiatomique? Ce n'est rien comparé à la maison que l'homme d'affaires a vendue un peu plus tôt ce mois-ci à Malibu: 210 millions de dollars - la villa la plus chère jamais vendue en Californie à ce jour. Quand on dit «villa» on parle plutôt d'une propriété pieds dans l'eau avec plusieurs dépendances et un terrain si vaste qu'une papamobile est nécessaire.

Mais revenons-en à notre abri antiatomique, cette fois-ci en ville, à Beverly Hills. Tous les méchants, aussi vilains soient-ils, ont besoin de dormir et de se laver. Dans celle-ci, il y a 5 chambres et 10 salles de bain. La forteresse construite en 2016 fait environ 1600 mètres carrés et elle a une vue imprenable sur Los Angeles (à 68 millions, c'est le minimum syndical.)

Après, il faut aimer le béton. Il y en a partout et à l'intérieur, on a l'impression qu'on va croiser Tony Stark en train de chercher une bonne bouteille de vin à la cave dans sa combinaison d'Iron Man. Ou serait-il dans la cuisine entièrement en inox en train de préparer des cupcakes?

On vous fait visiter?

Oui, really. C'est parti!

D'abord, l'extérieur

Vue d'en haut, la forteresse a des airs de Faucon Millenium.

Anthony Barcelo @mrbarcelo

La maison est entourée de haies, remparts indispensables contre des ennemis potentiels.

Gru de Moi, Moche et Méchant vit dans cette maison.

Le truc à gauche qui ressemble à un pulvérisateur supersonique, est probablement un simple interphone. Anthony Barcelo @mrbarcelo

Et maintenant, l'intérieur

Voici la cuisine avec, comme vous pouvez l'observer, de grandes baies vitrées sur l'extérieur, ce qui donne beaucoup de lumière et de chaleur.

Une cuisine de grand méchant, idéale pour découper des corps en pièces et les mettre sous vide. Anthony Barcelo @mrbarcelo

Le coin cheminée, cosy et chaleureux. Qui n'aurait pas envie de prendre un bon bouquin et de boire un chocolat chaud face au feu? Anthony Barcelo @mrbarcelo

On vous rassure, il y a quand même des ouvertures sur l'extérieur, même si c'est potentiellement dangereux. Mais en cas d'attaque, vous pourrez toujours fuir sur votre moto de super-vilain (non comprise avec la maison). Anthony Barcelo @mrbarcelo

Un endroit cocooning qui vous donnera l'impression d'être au spa avec ce béton et ce métal. Franchement, ça vous donne pas envie?

A noter que sur la baignoire, une phrase en elfique est gravée, car monsieur Oakley est aussi le créateur des caméras spécifiques utilisées pour le film Le Hobbit. Anthony Barcelo @mrbarcelo

La chambre principale, romantique et poétique. Un vrai cocon.

Anthony Barcelo @mrbarcelo

Ci-dessous, une pièce que monsieur Oakley semblait consacrer aux lunettes, mais très franchement, vous pouvez en faire ce que vous voulez: un atelier de poterie ou une salle de torture, tout est possible! Sky (qu'on ne voit jamais dans cette maison) is the limit.

Les survivalistes vont adorer. Anthony Barcelo @mrbarcelo

On se quitte sur l'entrée de nuit, probablement plus belle que de jour grâce aux lumières extérieures. On a l'impression d'entrer dans le sanctuaire d'une secte. So LA!

anthony barcelo @mrbarcelo

Alors, vous l'achetez?

Plus de maisons de stars par ici:

Une autre maison à plus de 60 millions de dollars? Celle des Bennifer

1 / 14 Voici la nouvelle maison des Bennifer (à 61 millions de $)

Kim Kardashian nous fait visiter son manoir tout blanc