5 stars des réseaux sociaux qui ont le vent en poupe

Lorsqu'on pense aux influenceurs, on les associe rarement à une opinion positive. Mais il n'y a pas que des gens qui photographient leurs jolis plats ou qui posent sur la plage. Abstraction faite de tout ce qui est superficiel, vous trouverez ci-dessous des influenceurs inspirants venus de TikTok, Instagram et YouTube.



Heather Rooney

508'000 followers sur Instagram

Plein de gens savent dessiner. Mais ce que fait Heather Rooney est d'un tout autre niveau. Ses dessins semblent si réalistes qu'on a de la peine à se dire que ce ne sont pas des photos.

Elle explique sur son site qu'elle est fascinée depuis son adolescence par les dessins qu'on appelle photoréalistes. Après des heures de travail, trait après trait, une nouvelle image est créée, dessinée uniquement avec des crayons.



Ma passion est fortement liée au crayon. J'utilise le graphite et le crayon de couleur pour créer la douceur des ombres ou les détails complexes des traits du visage. Je m'efforce d'apporter de la vitalité à mes dessins grâce à la précision de chaque coup de crayon.

Jeremy Fragrance

1,4 million d'abonnés sur YouTube

Si vous êtes perdu dans le monde des parfums, Jeremy Fragrance vous guidera. Il a une très grande connaissance des fragrances et dépoussière ce monde parfois un peu snob. Cet Allemand a reçu plusieurs prix dans sa carrière dont le prix du meilleur vlog au Fragrance Foundation Awards. Sa vidéo «Top 10 des meilleurs parfums pour hommes les plus complimentés de tous les temps» compte 2,8 millions de vues sur YouTube, ce qui en fait la vidéo la plus regardée sur sa chaîne.



Dianna Cowern

(The physicsgirl)

171'600 followers sur TikTok

La physique est un domaine passionnant, mais pas toujours facile à comprendre pour les néophytes. Dianna Cowern vulgarise cette discipline grâce à des vidéos sur TikTok. Elle parvient à expliquer des sujets compliqués de manière compréhensible.

Image: tiktok/thephysicsgirl

Dianna Cowern veut inciter les jeunes, et les jeunes filles en particulier, à s'intéresser à la physique, comme elle ne cesse de le souligner. Elle-même est titulaire d'une licence en physique du célèbre M.I.T. et a travaillé, entre autres, au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Vous pouvez également trouver ses vidéos sur YouTube, où elle inspire plus de 1,8 million d'utilisateurs.



Une de ses vidéos sur YouTube: Ondes, lumière et son - Physique 101 Vidéo: YouTube/Physics Girl

Kevin Parry (kevinbparry)

880'000 followers sur YouTube

Vous les avez peut-être déjà vues, ces vidéos de fruits qui semblent se dissoudre d'eux-mêmes. Elles font parties des vidéos les plus regardées dans le monde des réseaux sociaux.

Kevin Parry est un pro du stop-motion. Il a travaillé sur des films comme The Boxtrolls et Kubo : The Brave Samurai, pour le studio d'animation Laika. Dans ses vidéos, il ne se contente pas de montrer des astuces visuelles étonnantes, mais explique aussi comment on peut les filmer soi-même en stop-motion.

L'une de ses illusions et comment il l'a réalisée: Vidéo: YouTube/Kevin Parry

Zach King

58,7 millions d'abonnés sur TikTok

Zach King est presque un vétéran dans le monde des influenceurs. Au début, il faisait surtout des tutos de montage vidéo, mais un jour, il s'est spécialisé dans les illusions. Sur YouTube, il est désormais suivi par plus de dix millions d'utilisateurs.

Quels sont les influenceurs qui vous ont appris quelque chose? Dites-le dans les commentaires !

