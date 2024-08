Regardez bien et...réfléchissez bien.

10 illusions d’optique qui vont vous retourner le cerveau

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Envie de vous challenger? Ces illusions d'optique vont faire briller votre cerveau.

Ces deux blocs ont la même forme. Vous ne le croyez pas? gif: ebaumsworld

Nous ne pouvions pas y croire non plus. Si vous ne faites pas confiance au gif ou à nous: prenez un post-it et tracez la forme de gauche, puis comparez-la avec le bloc de droite.

Ici, rien ne bouge du tout. Mais votre cerveau va vous jouer des tours. Image: reddit

Ça ne bouge pas non plus. Héhé! Image: reddit

Ces coeurs sont de la même couleur. A savoir rouges. Image: reddit

Dur à croire, non?

Quelle femme voyez-vous en premier? La jeune ou la plus mature? Image: wikimedia

«Ma femme et ma belle-mère» est l'une des illusions d'optique les plus connues. Selon une nouvelle étude, les jeunes sont plus susceptibles de voir la jeune femme en premier, tandis que les personnes plus âgées sont plus susceptibles de voir la vieille femme en premier. Si vous ne voyez pas les deux femmes: faites attention au collier (jeune) ou à la bouche de la (vieille) dame!

Cette illusion est impressionnante. gif: imgur

Vous comprenez ce qu'il se passe ici? gif: reddit

Est-ce une image 2D ou 3D? Réfléchissez bien. Image: reddit

Ces fraises sont grises. Vraiment. Image: imgur

Bon, on va tenter de le prouver: gif: watson