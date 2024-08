Vidéo: watson

Qui est cet athlète qui tricotte en plein JO?

Le plongeur britannique Tom Daley a gagné une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris, mais aussi le cœur de beaucoup gens grâce à sa passion du tricot qu'il partage sur les réseaux sociaux.

Plus de «Divertissement»

Tom Daley est l'un des athlètes star du Royaume-Uni. Déjà, parce qu'il a décroché, la semaine dernière, la médaille d'argent en plongeon, soit sa cinquième médaille olympique depuis celle de bronze de Londres en 2012. Cela fait de lui le plongeur le plus décoré du pays. Mais ce qui rend Tom Daley plutôt unique, c'est surtout sa singulière passion pour le tricot. En effet, le plongeur est un as du crochet.

Il a été vu dans les gradins du centre aquatique de Saint-Denis, en train de démarrer une nouvelle création en laine, en hommage à la capitale française et aux couleurs du drapeau tricolore. Un beau tricot bleu avec l'inscription Paris 24 et une tour Eiffel. Il a réalisé également un sac en forme de croissant et une petite «poche à médailles» afin de ranger son trophée.

Sa passion pour le tricot a démarré pendant le confinement en 2020. C'est un an plus tard, aux Jeux olympiques de Tokyo, que l'engouement pour sa personne a débuté, lorsqu'il a été aperçu en train de tricoter en public entre deux épreuves.

Depuis, le plongeur a créé une page Instagram, Made With Love By Tom Daley (fait avec amour par Tom Daley), où il partage ses créations allant des pulls douillets aux décorations de Noël. Son compte étant suivi par 1,6 million de personnes, il se pourrait bien que Tom Daley soit l'influenceur tricot qui pèse le plus chez les amoureux du crochet. Il a également publié un livre avec certains de ses modèles et instructions.

Tom Daley également l'un des rares sportifs à assumer son homosexualité. Son coming-out, réalisé il y a dix ans, lui ont fait, par ailleurs, gagner en popularité. Il est aujourd'hui marié au scénariste britannique et oscarisé Dustin Lance Black, qui avait écrit le film Harvey Milk (2009), réalisé par Gus Van Sant. Ils sont parents de deux garçons. (sbo)