C'est plus marrant qu'un simple bonhomme de neige

Ces familles ont décidé de réinventer totalement la construction sur neige et le résultat est bluffant.

Quand la neige se fait pérenne, certains ne se contentent pas de fabriquer un bête bonhomme de neige. Une poignée de bricoleurs patients se lancent dans la construction de véritables igloos.

Or, certains ont eu l'idée originale de remplacer la neige tassée par de la glace teintée. Ils ont littéralement transformé leur jardin en atelier d’architecture.

La recette, visible dans des vidéos devenues virales, est aussi simple qu'efficace: des bacs en alu, de l'eau, du colorant et une grosse dose de froid. En congelant des centaines de blocs teintés, ils ont assemblé un petit dôme arc-en-ciel pièce par pièce.

Le résultat est à double effet. De jour, l'igloo ressemble à un vitrail posé sur le tapis blanc du jardin. De nuit, c'est une tout autre ambiance: une fois éclairée de l'intérieur, la structure se transforme en une lanterne géante et féerique.

Une tendance qui inspire déjà de nombreuses familles sur le web, prouvant qu'il suffit d'un peu de créativité pour sublimer le froid de l'hiver.

À vos bacs à glaçons👇