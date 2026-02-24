Les images et GIFs les plus drôles de la semaine sont ici Image: instagram/watson

23 preuves que votre journée se passe mieux que la leur

Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Tout le monde est réveillé et impatient de découvrir les belles surprises que nous réservent les Fails aujourd'hui?

Alors, leggoooOOOOoooooo!!!!

Le mardi, on a tous l'air aussi excités et joyeux que lui:

Si vous trépignez d'impatience, commençons!

Commençons par: le plaisir et la motivation dans la neige.

Restons encore un peu sur les pistes, après tout, il y a des gens qui sont actuellement en vacances:

Le snowboard, c'est tellement amusant – tant qu'on n'a pas besoin de prendre les remontées mécaniques.

En route pour l'après-ski:



Je vous prie de m'excuser!

Les chats sont mignons et affectueux et aiment aider à la maison.

Avez-vous déjà déjeuné? (Le plus gros Fail de la semaine.)

Le titre de la semaine se présente aujourd'hui sous forme de GIF:

Une voyageuse âgée a utilisé par erreur le tapis roulant à bagages, le prenant pour un tapis roulant.

Oh.

Voici quelques photos supplémentaires...

Les chats sont adorables et ne feraient jamais une chose pareille:

Un don est un don, voilà l'état d'esprit:

La note figurant sur l'emballage des noix de cajou est très instructive:

C'est très clair!

Les enfants de moins de cinq ans doivent manger sous la surveillance d'un adulte. Les enfants de moins de cinq ans doivent être mangés sous la surveillance d'un adulte.

Bravo au département graphique!

Qui voudrait acheter une guitare avec le visage d'un vieil homme dessus?

Le tatouage de cette semaine est exceptionnellement présenté sous forme de mème.

Il a tatoué les yeux de sa copine, mais il a oublié son téton.

Même le dessert a perdu son sourire :(

Cette semaine, la bourde Photoshop ne se trouve pas sur Shein, mais sur votre service de streaming musical.

Plus précisément: par La Toya Jackson.

Le désastre du shopping en ligne de la semaine:

«J'ai réparé la voiture, chérie!»

Notre état d'esprit en 2026.

Un gâteau bien sympa.

Le gâteau que j'ai offert à ma femme pour la Saint-Valentin était censé dire «Je t'aime», mais quelques lettres se sont détachées pendant la livraison.

C'est vous le pervers, si...

...vous voyez des choses qui n'existent pas. Petits cochons.

L'objectif n'était pas clair...

Eeeeet...CiaaoooOOOOoooo!!!

Bonus-Win

Parfois, les distributeurs automatiques de snacks sont plutôt sympa.