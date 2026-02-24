ciel couvert10°
DE | FR
burger
Divertissement
Fails

23 preuves que votre journée se passe mieux que la leur

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche sind da!
Les images et GIFs les plus drôles de la semaine sont ici Image: instagram/watson

23 preuves que votre journée se passe mieux que la leur

Les Fails sont de retouuuuur! Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
24.02.2026, 05:3424.02.2026, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Tout le monde est réveillé et impatient de découvrir les belles surprises que nous réservent les Fails aujourd'hui?

Alors, leggoooOOOOoooooo!!!!

Le mardi, on a tous l'air aussi excités et joyeux que lui:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Si vous trépignez d'impatience, commençons!

Commençons par: le plaisir et la motivation dans la neige.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Restons encore un peu sur les pistes, après tout, il y a des gens qui sont actuellement en vacances:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le snowboard, c'est tellement amusant – tant qu'on n'a pas besoin de prendre les remontées mécaniques.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

En route pour l'après-ski:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Je vous prie de m'excuser!

Les chats sont mignons et affectueux et aiment aider à la maison.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avez-vous déjà déjeuné? (Le plus gros Fail de la semaine.)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le titre de la semaine se présente aujourd'hui sous forme de GIF:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Une voyageuse âgée a utilisé par erreur le tapis roulant à bagages, le prenant pour un tapis roulant.

Oh.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

Les chats sont adorables et ne feraient jamais une chose pareille:

Die lustigsten Fails der Woche: Katze klaut Sandwich
Image: reddit

Un don est un don, voilà l'état d'esprit:

Die lustigsten Fails der Woche: Käse in Spenden Box
Image: instagram

La note figurant sur l'emballage des noix de cajou est très instructive:

Die lustigsten Fails der Woche: Cashew Nüsse und Note
Image: user-input

C'est très clair!

Image

Les enfants de moins de cinq ans doivent manger sous la surveillance d'un adulte. Les enfants de moins de cinq ans doivent être mangés sous la surveillance d'un adulte.

Booba a encore des ennuis avec la justice

Bravo au département graphique!

Die lustigsten fails der Woche: DVD
Image: Instagram

Qui voudrait acheter une guitare avec le visage d'un vieil homme dessus?

Lustiges Inserat mit Spiegel in Gitarre
Image: instagram

Le tatouage de cette semaine est exceptionnellement présenté sous forme de mème.

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

Il a tatoué les yeux de sa copine, mais il a oublié son téton.

Même le dessert a perdu son sourire :(

Die lustigsten fails der Woche: Dessert verliert Gesicht
Image: instagram

Cette semaine, la bourde Photoshop ne se trouve pas sur Shein, mais sur votre service de streaming musical.

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop Fail La Toya Jackson
Image: reddit

Plus précisément: par La Toya Jackson.

Le désastre du shopping en ligne de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Onlineshopping
Image: instagram

«J'ai réparé la voiture, chérie!»

Die lustigsten Fails der Woche: geflicktes Auto mit Klebeband
Image: instagram
Les 19 pires flops vestimentaires des Bafta 2026

Notre état d'esprit en 2026.

Die lustigsten Fails der Woche: Kaputter Lift, bzw Fahrstuhl
Image: instagram

Un gâteau bien sympa.

Die lustigsten Fails der Woche: Kuchen zum Valentinstag
Image: instagram

Le gâteau que j'ai offert à ma femme pour la Saint-Valentin était censé dire «Je t'aime», mais quelques lettres se sont détachées pendant la livraison.

C'est vous le pervers, si...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...vous voyez des choses qui n'existent pas. Petits cochons.

L'objectif n'était pas clair...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...CiaaoooOOOOoooo!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Parfois, les distributeurs automatiques de snacks sont plutôt sympa.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Les iguanes tombent des arbres en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Que vaut le vin sans alcool d'Elton John? On a goûté
Après le rosé de Brad Pitt, le gin de Margot Robbie et la tequila de Kendall Jenner, c'est au tour d'Elton John de débarquer dans le commerce lucratif des boissons. A la seule différence près que le «Blanc de Blancs» du Britannique ne contient pas la moindre goutte d'alcool.
Il fallait une certaine audace pour pousser une mordue de cocktails, doublée d'une aversion profonde pour tout ce qui est étiqueté de près ou loin «0%», à tremper les lèvres dans un mousseux sans alcool - encore plus à ne pas le recracher dans la foulée.
L’article