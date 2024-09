Les dentistes s’arrachent les cheveux avec cette nouvelle tendance

Malgré ça, la tendance explose un peu partout sur internet, et notamment sur TikTok, où les jeunes suivent en masse les conseils et tuto détaillant toutes les étapes pour poser ces bijoux buccaux.

De façon concrète, il y a deux «teams»: d’un côté, les jeunes qui n’ont pas d’appareils dentaires (mais qui visiblement, en rêvent), et qui se collent de fausses barres sur les dents. De l’autre, ceux qui suivent déjà un traitement orthodontique, et qui «pimpent» leurs véritables bagues à l’aide de divers matériaux colorés.

En effet, une nouvelle tendance a fait son apparition sur les réseaux sociaux: les «fashion braces» , révèle le New York Post . Ce terme renvoie à une esthétisation des appareils dentaires; ceux-ci sont désormais utilisés comme accessoires esthétiques à la mode, et surtout personnalisables.

Une nouvelle mode prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes se posent de faux appareils dentaires. Cette tendance, surtout repérée aux Etats-Unis, suscite l’inquiétude des milieux professionnels.

