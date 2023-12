Le «mariage de l'année» tourne déjà au vinaigre

Le mariage de Madelaine Brockway et Jacob LaGrone avait fait le buzz sur la Toile. Mais la lune de miel aura été de courte durée pour le jeune couple américain. En cause, une peine de prison à perpétuité.

Plus de «Divertissement»

L'argent ne fait pas le bonheur et ce n'est pas Madelaine Brockway et Jacob LaGrone qui vous diront le contraire. Ce couple américain, dont «le mariage de l'année» est devenu viral sur les réseaux sociaux, avait dépensé près de 60 millions de dollars pour leur mariage à Paris.

Comme nous vous le relations voici quelques jours, les célébrations, qui avaient débuté le 18 novembre, avaient duré cinq jours. Le dîner de bienvenue s'était déroulé au sein du Palais Garnier, qui sert de résidence à l'Opéra de Paris. Cerise sur le gâteau de mariage, les invités avaient également eu droit à un repas au Château de Versailles, et un brunch au sommet de la tour Eiffel. La mariée avait même créé un compte TikTok pour partager l'heureux - et luxueux - événement.

D'ailleurs, voici les images de ce mariage grandiose👇

Vidéo: watson

Et bien, malgré tout ce faste ostentatoire, il semblerait qu'il n'y aura pas de fin heureuse pour les tourtereaux. Jacob, le marié, pourrait passer les 25 prochaines années en prison pour avoir tiré sur trois policiers.

C'est quoi cette histoire?

L’incident, qui remonte au 14 mars dernier, s’est déroulé au Texas. Suite à un signalement de tirs d’arme à feu dans une maison, trois policiers se sont rendus sur place. C'est là que Jacob LaGrone s’est opposé aux policiers, arme à la main. C'est suite à l'audience, fin novembre, que l'information de son inculpation a vraisemblablement fuité.

Ainsi, on sait désormais que le prince – plus si charmant que ça – de Madelaine est accusé d’avoir «intentionnellement et sciemment menacé de blessures corporelles imminentes» et d'avoir utilisé ou montré une arme mortelle, autrement dit, une arme à feu. Arrêté, le jeune marié de 29 ans a ensuit été relâché après le paiement d'une caution de plusieurs milliers de dollars.

Un fait que le jeune couple s'est bien gardé de partager avec ses milliers d'abonnés et qu'il ne semble pas assumer puisque Madeleine est désormais introuvable sur les réseaux sociaux.

Si au Texas, ce crime vaut la prison à perpétuité, Jacob risque une peine de 25 ans d'emprisonnement à condition qu'il plaide coupable. Le couple et l'avocat du marié ont refusé de s'exprimer sur l'affaire, toujours en cours.

(sia)

Le meilleur du Divertissement cette semaine

Un kayakiste espagnol bat un record sur une rivière de glace