People

Le mariage de cette «fille de» était l'événement de la semaine

C'est la nouvelle it-girl du moment. Sofia Richie et son fiancé se sont mariés dans le Sud de la France ce week-end. C'est l'un des mariages people les plus chics de ces dernières années.

Plus de «Divertissement»

Sofia Richie, fille du légendaire chanteur Lionel Richie, et son fiancé Elliot Grainge, se sont dit «oui» samedi 22 avril après deux ans de relation. Le mariage a eu lieu à Antibes, dans le Sud de la France, à l'hôtel du Cap-Eden-Roc, connu pour voir passer toutes les stars lors du Festival de Cannes.

Toute la jet-set était invitée au mariage de Sofia Richie

Parmi les invités étaient notamment présents sa sœur Nicole Richie, Paris Hilton ou encore Cameron Diaz et bien sûr, le père de la mariée, le chanteur Lionel Richie.

L'influenceuse et amie de Sofia, Marianna Hewitt était également présente si l'on en croit son compte Instagram sur lequel elle a partagé une photo avec la jeune mariée. Bref, un mariage aux airs de French Riviera: chic et discret.

Sofia Richie et Marianna Hewitt. Image: instagram

Sofia Richie, d'oubliée à admirée

C'est ce qu'on appelle un véritable «glow up». Car avant d'être la nouvelle star préférée des internautes, Sofia Richie était une starlette parmi tant d'autres. Pire, c'était la fille de... Hormis son nom de famille, rien ne la destinait à être célèbre à part peut-être ses relations amoureuses. En effet, la jeune femme a fréquenté Justin Bieber en 2016, au grand dam des fans du chanteur qui croyaient encore dur comme fer au couple qu'il formait avec Selena Gomez. Elle s'est ensuite jetée dans les bras de Scott Disick, l'ex de Kourtney Kardashian, en 2017. Une histoire d'amour qui n'a d'ailleurs pas du tout plu au clan Kardashian et qui a finalement eu raison de leur couple, puisqu'ils se sont séparés en 2020.

C'est un an plus tard que la fille de Lionel Richie s'est entichée d'un certain Elliot Grainge, inconnu au bataillon, mais qui pèse dans le game. Les deux tourtereaux, qui sont passés d'amis à amants, se sont fréquentés pendant deux ans avant de se fiancer en avril 2022 à Hawaï.

Elle a dit ouiiiiiii. Image: instagram

Qui est Elliot Grainge, mari de Sofia Richie?

Elliot Grainge n'est ni plus ni moins que le fils du PDG d'Universal Music Group, Lucian Grainge. Universal Music Group s'occupe d'à peu près tous les artistes auxquels vous pourriez penser. De U2 à Sam Smith en passant par Bon Jovi, Halsey ou encore Justin Bieber (ah tiens!), la liste est longue et est à retrouver ici si ça vous intéresse.

Elliot Grainge et Sofia Richie Image: instagram

Né au Royaume-Uni, Elliot s'est envolé pour les Etats-Unis en 2009 pour se faire une place dans l'industrie de la musique sans l'aide de son père, explique Page Six. L'homme aujourd'hui âgé de 30 ans a monté son propre label, le 10K Projects.

Du Chanel, encore du Chanel et toujours du Chanel

Depuis ses fiançailles avec Elliot Grainge, c'est une Sofia Richie transformée que l'on a retrouvée. Celle que l'on considère désormais comme l'incarnation même du Quiet Luxury a confirmé sa position de mondaine à la pointe de la mode lors de son mariage. En effet, ce n'est pas une, ni deux, mais trois robes Chanel que la jeune femme de 24 ans a portées pour l'ensemble des festivités.

Sofia Richie et ses robes Chanel. Image: instagram/twitter

Car oui, un mariage de luxe ne se fête pas seulement sur un soir, voyons. Au total, les invités ont passé près d'une semaine dans le Sud de la France avant le jour-J. Une semaine pendant laquelle la jeune mariée n'a cessé de partager des vidéos et photos de ses looks sur Instagram. L'essayage des trois robes, dont celle pour le grand jour, a été suivi par le magazine Vogue, évidemment.

Vidéo: youtube

Hormis la robe de mariée faite sur mesure, Sofia Richie s'est vu l'opportunité de porter un modèle unique: la robe Chanel de la collection d'automne 1993, portée à l'origine par le mannequin Claudia Schiffer.

En parlant de Quiet Luxury: People Qui sont ces stars adeptes du Quiet Luxury, la mode des ultra-riches? de Ana Simoes

Fun fact, Sofia Richie, née chrétienne, s'est convertie au judaïsme, confession religieuse d'Elliot Grainge, pour son mariage. Difficile pour elle de descendre son petit nuage, la jeune mariée n'a cessé de publier des photos et vidéos de cet événement sur Instagram depuis.

Plus de sujets People:

En parlant de mariage...

Vidéo: watson

En parlant de look, voici les plus improbables de Coachella 2023