Votre Saint-Valentin était nulle? Celle de JP Fanguin va vous faire relativiser

Ce mardi, c'était la fête des amoureux et si votre soirée était nulle, sachez qu'il y a eu pire: la Saint-Valentin de Jean-Pierre Fanguin à Dubaï.

Vous avez passé une Saint-Valentin de M? Vous étiez peut-être seul avec votre solitude devant Love is Blind sur Netflix en mangeant un plat indien à réchauffer au micro-ondes, ou alors vous étiez en date et c'était le pire rencard de votre existence parce que la personne en face de vous vous a parlé atelier couture, intolérance au gluten et fromage végane aux noix de cajou... Bref, votre soirée était pourrie et ça vous a mis le moral dans les chaussettes.

On a de quoi vous remonter le moral en vous montrant comment Jean-Pierre Fanguin a passé son 14 février. JP Fanguin, vous savez... «la question, elle est vite répondue», vit désormais à Dubaï et hier soir, il était en compagnie de...

L'influenceur aux costards trop moulants a passé son 14 février avec son amour de toujours: l'argent. Il avait tout organisé pour cette soirée romantique: une chambre dans un hôtel de luxe, des fleurs, des ballons et comme c'est un homme prudent, il avait également prévu un préservatif. Prenez exemple, les jeunes!

«La Saint-Valentin, les riches offrent des fleurs et les pauvres des choux-fleurs» Jean-Pierre Fanguin, cet homme qui n'aime pas les légumes.

Le Vaudois a également posté une vidéo de lui en slip avec son Valentin (le fric) dans un lit, une vidéo intimiste et sensuelle qui rappelle que la drogue, si on en abuse, peut faire des ravages.

