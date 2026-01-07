Trump pète un câble sur scène
Donald Trump était manifestement en forme, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu’il a pris la parole devant les élus républicains de la Chambre des représentants. Enfin, en forme, selon les standards du président américain, puisqu’il était littéralement en roue libre.
Et la séquence qui fait le plus causer depuis quelques heures est une ahurissante imitation d’athlètes transgenres, sujet qui obsède Donald Trump depuis plusieurs années. Comme s’il savait que sa performance allait logiquement faire polémique, il a imité sa femme, Melania, pour tenter d’adoucir la séquence:
Trump a raison. Son imitation n’a, au mieux, absolument rien de présidentiel. A un moment donné, il a levé les bras, comme s’il tenait une barre de poids, se montrant volontairement en difficulté, les yeux qui vrillent et poussant de petits cris, disons... indescriptibles.
Jugez plutôt:
Oui, vous avez bien vu: Donald Trump, 79 ans, singe donc la performance des athlètes transgenres pour critiquer leur participation aux épreuves sportives féminines. Le tout, à Washington, durant une séance officielle de travail. Une séquence qui laisse sans voix, mais qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux.
Il a également profité de sa prise de parole pour s’en prendre à Nicolás Maduro. Comme le New York Times le rappelait en début de semaine, Trump aurait été piqué au vif par l’ancien autocrate du Venezuela, non pas en raison de sa politique, mais à cause des danses que le désormais prisonnier avait récemment dévoilées. Ce qui aurait même été l’un des déclencheurs de l’assaut. (Si, si.)
Enfin, ce fut au tour d’Emmanuel Macron d’en prendre pour son grade. Il a lui aussi été imité par Donald Trump, dans une tirade complètement loufoque concernant les tarifs douaniers:
Trump mocks Macron:— Clash Report (@clashreport) January 6, 2026
Emmanuel said to me: “Donalddd, you have a deal. I would like to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. Whatever you want, Donald, please don’t tell the population, I beg you.”
Every country said the same thing. pic.twitter.com/hrAXWkKDD3
Et nous sommes que le 7 janvier 2026. L’année va être longue, non?