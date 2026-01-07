assez ensoleillé-5°
Donald Trump

Trump pète un câble en imitant Macron et un athlète transgenre

Vidéo: twitter

Trump pète un câble sur scène

Durant une prise de parole hallucinante cette nuit, le président américain s’est moqué d’Emmanuel Macron, de sa femme Melania et de Maduro, mais s’est aussi lancé dans une imitation controversée.
07.01.2026, 09:1207.01.2026, 09:12
Fred Valet
Fred Valet

Donald Trump était manifestement en forme, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu’il a pris la parole devant les élus républicains de la Chambre des représentants. Enfin, en forme, selon les standards du président américain, puisqu’il était littéralement en roue libre.

Et la séquence qui fait le plus causer depuis quelques heures est une ahurissante imitation d’athlètes transgenres, sujet qui obsède Donald Trump depuis plusieurs années. Comme s’il savait que sa performance allait logiquement faire polémique, il a imité sa femme, Melania, pour tenter d’adoucir la séquence:

«Ma femme déteste quand je fais cela, elle est classe, elle. Chéri, ce n’est pas digne d’un président qu’elle me dit... Et ben, je suis devenu président!»
Donald Trump

Trump a raison. Son imitation n’a, au mieux, absolument rien de présidentiel. A un moment donné, il a levé les bras, comme s’il tenait une barre de poids, se montrant volontairement en difficulté, les yeux qui vrillent et poussant de petits cris, disons... indescriptibles.

Jugez plutôt:

Vidéo: twitter

Oui, vous avez bien vu: Donald Trump, 79 ans, singe donc la performance des athlètes transgenres pour critiquer leur participation aux épreuves sportives féminines. Le tout, à Washington, durant une séance officielle de travail. Une séquence qui laisse sans voix, mais qui a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux.

Trump envisage d'«utiliser l'armée» au Groenland

Il a également profité de sa prise de parole pour s’en prendre à Nicolás Maduro. Comme le New York Times le rappelait en début de semaine, Trump aurait été piqué au vif par l’ancien autocrate du Venezuela, non pas en raison de sa politique, mais à cause des danses que le désormais prisonnier avait récemment dévoilées. Ce qui aurait même été l’un des déclencheurs de l’assaut. (Si, si.)

«C’est un homme violent. Il se montre et il essaie un peu d’imiter ma danse»
Donald Trump

Enfin, ce fut au tour d’Emmanuel Macron d’en prendre pour son grade. Il a lui aussi été imité par Donald Trump, dans une tirade complètement loufoque concernant les tarifs douaniers:

«Emmanuel m’a dit: Donald, on a un marché. Je voudrais augmenter le prix de mes médicaments de 200%. Mais Donald, je t’en supplie, ne le dis pas à la population!»
Donald Trump au sujet de Macron

Et nous sommes que le 7 janvier 2026. L’année va être longue, non?

- Trump pète un câble sur scène
Video: twitter
