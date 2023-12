Noël au coin de la Console. watson

Jeux vidéo

3 jeux incontournables pour passer vos fêtes de Noël 🎅🏻

L’heure des fêtes de fin d’année a enfin sonné. Repos, vacances, week-ends prolongés: pour nombre d'entre vous, c'est enfin l'occasion de souffler. Et pour sublimer ces longues heures au coin de la cheminée (ou au coin de votre playlist YouTube «Feu de cheminée zen et musique de relaxation»), nous vous avons sélectionné trois jeux qui vous plongeront dans l'esprit de Noël.

armin hadzikadunic/jvmag

Histoire d’entamer les quelques jours les plus festifs de l’année, voici une petite sélection composée de trois jeux qui vont vous plonger dans l’ambiance de Noël. Sortez votre meilleur plaid, préparez votre meilleur chocolat chaud, voici les trois jeux incontournables pour passer vos fêtes de Noël dans les meilleures conditions 🎄🎅🏻

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse; des développeurs aux événements.

Hogwarts Legacy

Consoles, PC, Nintendo Switch

Lancé en début d’année sur les dernières consoles Playstation 5, Xbox Series X|S et PC, le titre qui nous plonge dans l’univers de Harry Potter s’est vu progressivement débarquer sur d’autres machines.

Après plusieurs mois de vente, il est même en lice pour devenir le jeu le plus vendu de l’année, une place campée par Call of Duty et Grand Theft Auto depuis plus de 15 ans. C’est dire l’engouement pour cette aventure où le sorcier prodige, c’est vous. Hogwarts Legacy renferme quelque chose de particulier. Une sensation qui nous ramène directement à l’adolescence, au moment où rien ne semblait pouvoir nous atteindre. Si le jeu ne se restreint pas uniquement à la période de Noël, tout ce qui tourne autour de la licence Harry Potter nous renvoie évidemment à cette période si unique.

A ce propos👇 Vidéo: watson

Spider-Man Miles Morales

Playstation 5, PC

On laisse de côté Poudlard et son sublime paysage pour s’enfiler dans les ruelles de New York avec cette fois-ci un jeu qui se déroule durant la période de Noël.

La bande-annonce 👇 Vidéo: youtube

Si votre rôle premier est de défendre la ville et ses habitants, une virée pour découvrir les magnifiques environnements décorés de la grande Pomme sera un vrai régal et une réelle raison de découvrir les aventures de l’homme-araignée. Un jeu qui va vous tenir en haleine quelques heures en vous propulsant dans le rôle d’un vrai superhéros. Spider-Man Miles Morales avec un bon chocolat chaud et de petits biscuits à la cannelle: voilà de quoi décrocher des sourires.

Pokémon Ecarlate / Violet

Nintendo Switch

Loin de la neige et de la période de Noël, les jeux Pokémon déclenchent toujours des sensations bien particulières. Des moments de nostalgie qui existent depuis plus de 20 ans. Si vous avez eu la chance de découvrir la saga dès votre plus jeune âge, vous avez très certainement reçu un jour ou l’autre un jeu Pokémon sous le sapin.

Vidéo: watson

Des aventures qui vous ont accompagné des journées entières pendant les vacances d'hiver. Et si vous ne connaissez pas encore cet univers, vous aurez l'occasion de découvrir le dessin animé qui a bercé - et marqué - une génération entière.

