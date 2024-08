Vidéo: watson

Pourquoi aller aux JO quand on peut les faire à la maison?

Une influenceuse britannique a miniaturisé les épreuves de Jeux olympiques pour pouvoir les faire chez elle.

Paris et ses Jeux olympiques d'été, qui, on ne va pas se mentir, sont probablement les plus réussis de l'Histoire, suscitent un engouement mondial. Ils ravissent les amateurs de sport du monde entier et captivent des millions de personnes devant leur télévision, au point que certains semblent saisis par la «fièvre olympique».

C'est le cas de l’influenceuse fitness britannique Georgia Rose. Cette Galloise d'origine a rapidement organisé ses propres mini-JO chez elle, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Débrouillarde, la sportive a recréé plusieurs disciplines allant du rugby au kayak en passant par le saut d'obstacle et le saut à la perche. Pas besoin de beaucoup de matériel, puisque des objets de la vie quotidienne suffisent, tels que des spatules ou un panier à linge. «Voici ce qui arrive quand vous regardez les Jeux olympiques pendant deux jours d'affilée», ironise-t-elle en légende de ses vidéos.

Ses publications sont désormais devenues virales et ont recueilli plus de 13 millions de vues, près de 400 000 likes et plus de 1 000 commentaires sur Instagram.

Dorénavant, si vous êtes parent et que votre enfant vous demande: «On peut aller aux Jeux olympiques?», vous pourrez lui répondre que: «On a déjà les Jeux olympiques à la maison». (sbo)