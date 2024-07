Neva est le prochain jeu du studio Nomada à qui l'on doit le magnifique GRIS sorti en 2019. Image: Nomada Studio

Jeux vidéo

Ce jeu vidéo va faire le bonheur de tous les fans d’animation

Après un chef-d'œuvre nommé GRIS, le petit studio espagnol Nomada revient à la charge avec tout son savoir-faire. Un nouveau chapitre dans le paysage vidéoludique qui marquera une nouvelle fois les esprits des joueuses et des joueurs.

NAKAWASHI / jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Après plus d’une longue année à attendre depuis son annonce, j’ai enfin eu la chance de tester la démo de cette petite pépite concoctée par Nomada Studio, une équipe d’artistes espagnols. J’attends Neva avec impatience et pour cause, c’est le studio derrière GRIS, un de mes jeux préférés. Cette démo m’a permis de parcourir une partie de l’œuvre complète. Au moment où j’écris ces lignes, aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Bien que l’on puisse y retrouver quelques similitudes avec GRIS, Neva nous raconte une toute nouvelle histoire à travers les personnages d’Alba et de Neva, un petit loup dont la relation évoluera tout au long de l’aventure.

Vidéo: youtube

Immersion dans un univers à la Ghibli

Les références envers les films Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoké sont évidentes dès les premières minutes de jeu, et c’est plutôt agréable. Ce sont des univers qui racontent poétiquement des événements graves ou importants de la vie, sans violence gratuite. Il se pourrait que les créatures hostiles rencontrées dans Neva aient un point commun avec le Sans Visage du Voyage de Chihiro. S’il s’agit bien de cela, alors nous pouvons nous y fier pour la compréhension de ce qui se passe dans cet univers.

D'ailleurs, avez-vous vu le dernier Miyazaki? Le roi de l'animation japonaise revient avec un chef-d'oeuvre

Assez rapidement, le jeu instaure l’ambiance du monde que nous nous apprêtons à parcourir. Ça va être triste, préparez-vous. Neva nous l’explique en moins de cinq minutes. Notre sensibilité sera mise à rude épreuve dès les premiers instants: pas de répit pour nous.



Dans GRIS, il s’agissait d’un combat intérieur, le jeu reflétait l’avancement dans le deuil que traversait notre personnage. C’était notre perception du monde qui évoluait. Dans Neva, le monde va mal et c’est lui qui change en devenant néfaste. Il ne s’agit plus uniquement de notre personnage: nous nous soucions dorénavant d’un autre petit être: Neva. J’ai tout de suite été attachée à ce petit loup, notre seul ami et allié dans cette aventure. A tout moment, j'ai eu peur qu’il lui arrive quelque chose.

Un autre jeu qui nous a beaucoup touché Jeux vidéo «Season» va vous sortir de la dépression saisonnière: on a testé

J’ai ressenti une touche de nostalgie en parcourant les différents paysages, car j’y ai reconnu un style visuel que j’ai expérimenté dans divers albums illustrés de mon enfance. J’espère que vous verrez de quoi je parle en y jouant à votre tour. Ça a ajouté une dimension agréable dans la découverte des différents environnements.

Image: jvmag

Les tableaux, longuement et soigneusement conceptualisés, avancent au gré des saisons. La musique évolue également au fil de notre course vers une terre accueillante. Nos sens sont sollicités de la plus belle manière pour vivre pleinement cette œuvre.

Un gameplay simple, mais terriblement efficace

Niveau gameplay, il y a peu de contrôles à prendre en main. On se déplace, on saute et on attaque. Nous avons le choix en début et en cours de partie de jouer en mode histoire ou en mode aventure, avec des combats qui nous impliquent plus.

J’aimerais cependant parler un peu plus en détail de mon ressenti sur un élément terriblement important à mes yeux. Le contrôle qui nous permet d’interagir avec Neva. Nous activons une touche pour l’appeler, l’encourager, le rassurer, le câliner. L’évolution de notre rapport avec cet animal se fait par cette touche et selon moi, elle est centrale à toute l’histoire.

D’ailleurs, quand Neva sort de notre champ de vision et que nous actionnons cette touche pour le rappeler, le ton de la voix d’Alba change, ce qui accentue notre propre inquiétude envers notre ami.

Image: jvmag

Le level design et la narration sont si bien écrits! Nomada Studio arrive à toucher nos émotions comme ils le souhaitent. J’ai eu peur, été inquiète et me suis sentie impuissante lors de certains passages. Peu de jeux arrivent à me faire vivre une histoire aussi intensément. Que l’on ne vienne pas me dire que le jeu vidéo n’est pas un art après avoir joué à Neva!

Vivement la suite de l’histoire

Vous l’aurez compris, vous allez pleurer.

Image: jvmag

Après cette première prise en main, je n’ai qu’une seule envie, c’est de découvrir l’aventure complète. Je ne saurai que trop vous le conseiller. Comme cité plus haut, Neva n’est pas une suite à GRIS, mais la continuité du savoir- faire de l’équipe que compose Nomada Studio. C’est un jeu à part entière, il saura se démarquer. Et selon moi, il est encore meilleur que son prédécesseur. C’est un studio à suivre de près. J’ai hâte de découvrir leurs prochains projets.

>> Contexte du test: Accès offert par Cosmocover.

>> Prévu sur PC, Playstation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.