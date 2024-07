Jeux vidéo

Un Britannique est envoyé en prison à cause de Zelda

A Nuneaton, un homme a été condamné pour s'être promené avec la réplique d'une épée issue du célèbre jeu vidéo. Et pour cause: la lame de la Master Sword dépassait les normes du Royaume-Uni.

Luca Klinck / t-online

Un homme au Royaume-Uni a été condamné à une peine de prison pour avoir porté sur lui une réplique d'une épée du jeu vidéo Zelda. L'homme de 48 ans s'est promené dans le centre-ville de Nuneaton, au Royaume-Uni, avec l'arme connue sous le nom de Master Sword, a indiqué la police du Warwickshire. Il doit maintenant passer quatre mois en prison et payer une amende de l'équivalent de 180 euros.

Image: Police du Warwickshire

Alors qu'il se promenait dans le centre-ville, l'homme a été repéré par une caméra de surveillance et a pu être arrêté peu après par les policiers. En raison de la longueur de la lame (15 cm), la réplique de l'épée enfreint la loi sur les armes au Royaume-Uni, car en principe – sauf autorisation spéciale – on ne peut porter sur soi qu'un couteau de poche dont la lame ne dépasse pas 7,6 cm.

Une arme ou un jouet?

De plus, la réplique aurait été équipée d'un fourreau adapté et d'un bouton permettant de sortir l'épée. Selon le rapport, l'épée serait également dotée d'une lame tranchante. On ne sait pas où le Britannique à l'acheté, mais il a été condamné le 28 juin par un tribunal de Leamington Spa.

Selon l'homme à l'épée, la réplique serait ce qu'on appelle un fidget toy. De tels jouets sont censés aider à calmer les doigts nerveux, mais dans ce cas, les autorités doutent de la déclaration de l'homme. Un officier de police a déclaré:

«Il est possible de trouver un fidget toy qui ne soit pas composé d'une lame de 15 cm. Il est également possible de ne pas se promener dans la rue avec et de les brandir devant soi.»

L'homme n'était pas non plus un cosplayer et ne portait pas l'épée dans le cadre d'un costume, selon la police.

Selon Forbes, le Britannique n'en est pas à sa première condamnation. En 2011 déjà, il aurait été condamné à quatre ans de prison pour plusieurs cambriolages.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)