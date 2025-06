Ciri, grande remplaçante du célèbre Geralt de Rive, est la nouvelle héroïne du jeu. Image: CD projekt red

«The Witcher 4» va révolutionner le jeu vidéo

Lors d'une conférence dédiée au moteur de jeu Unreal Engine 5, The Witcher 4 s'est retrouvé au centre de la présentation avec une démonstration technique impressionnante.

Une décennie et 60 millions d’exemplaires se sont écoulés depuis The Witcher III: Wild Hunt. Ce jeu vidéo, développé par le studio polonais CD PROJEKT RED, a largement contribué à la popularité de la saga littéraire du Sorceleur, écrite par Andrzej Sapkowski. Durant l’année qui a suivi sa sortie en mai 2015, le jeu a été élu «jeu de l’année» à 251 reprises et a obtenu plus de 1 000 récompenses diverses — un record encore jamais égalé.

C’est peu dire que ce quatrième volet est attendu. Le studio en charge du développement du jeu a donc mis les bouchées doubles et investi dans ce qui se fait de mieux dans le domaine, notamment en développant et en exploitant au maximum le moteur de jeu le plus performant du moment: l’Unreal Engine 5.

C’est à Orlando, en Floride, ce 4 juin, lors d’une conférence dédiée au moteur de jeu développé par le studio Epic Games (le géant derrière Fortnite) que CD PROJEKT RED a présenté une démo technique offrant un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler The Witcher 4.

Une présentation résolument centrée sur les performances techniques de cet impressionnant moteur graphique, capable de véritables prouesses visuelles, y compris sur une simple PlayStation 5 standard. Il ne s’agissait pas encore d’images du jeu en situation réelle, manette en main, mais d’un aperçu narratif conçu pour illustrer le potentiel visuel et immersif du futur titre.

Dans cette démonstration, on découvre la nouvelle héroïne du jeu, Ciri, qui prend la relève du célèbre Sorceleur Geralt de Riv. Elle se retrouve au cœur d’un contrat dangereux, dans une région encore jamais vue: Kovir. Composée de montagnes aux pics acérés et de vastes forêts de pins, cette terre rocheuse abrite des villes tournées vers le commerce, épargnées par les conflits militaires qui ravagent le reste du Nord.

Le royaume nordique de Kovir et sa végétation plus vraie que nature. Image: CD PROJEKT RED

Cette démo, présentée en direct, tourne à 60 images par seconde sur une PlayStation 5. L’Unreal Engine 5 promet de modéliser chaque aiguille de pin sans perte de performances. Le village portuaire de Valdrest, que l’on peut apercevoir dans la démo, affiche jusqu’à 300 personnages en temps réel, avec des animations dynamiques.

Le village de Valdrest, où 300 personnages peuvent vivre en temps réel. Image: Cd Projekt Red

Autre prouesse impressionnante: lorsque Ciri monte son cheval Kelpie, on peut voir les muscles de l’animal se tendre et se ployer naturellement sous l’effort. Les animations entre la monture et la cavalière sont parfaitement synchronisées. Si le cheval escalade un relief, Ciri ajuste automatiquement sa posture de manière fluide et crédible.

Kelpie, votre cheval, dont on peut voir les muscles s’animer sous la peau.

Ces nouveaux outils, mis en avant par le studio polonais, ne serviront pas uniquement au développement de The Witcher 4, mais seront également partagés avec la communauté de développeurs via l’Unreal Engine 5. Une technologie qui profitera donc à toute l’industrie, en offrant une meilleure expérience de jeu aux joueurs. Cette pépite n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il est attendu à l’horizon 2027. Ça parait loin.