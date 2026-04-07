Ils nous ont expliqué leur cosplay et leur univers. image: watson

On a déniché les meilleurs looks de Polymanga

Ce lundi, on est parti à la recherche des cosplays les plus marquants de Polymanga. On n'a pas été déçu.

Plus de «Divertissement»

Polymanga, c'est fini ! Cette édition 2026 aura été marquée par une ferveur exceptionnelle. Pour sa dernière escale lausannoise avant de retrouver les rives de Montreux l'année prochaine, le plus grand événement de pop culture de Suisse a réuni plus de 50 000 visiteurs durant le week-end de Pâques.

Le succès de cette 20e édition repose en partie sur une programmation dense et diversifiée qui a su séduire toutes les générations. image: polymanga

Entre les performances habitées du Sud-Coréen Gaho et de la chanteuse japonaise Mika Kobayashi, les 40 ans de carrière de Mahiro Maeda et les conférences bondées des créateurs de contenu comme Cyprien ou Bob Lennon, le Palais de Beaulieu a vibré au rythme d'une programmation riche et éclectique.

Des influenceurs s'étaient donné rendez-vous pour rencontrer leurs fans suisses: Cyprien, Sora, Kevin et Henry Tran, Somini, Bob Lennon et bien d'autres ont participé à des séances de dédicaces et de conférences. image: polymanga

Mais au-delà des invités de prestige, le véritable cœur du festival battait dans les allées, porté par des passionnés venus incarner leurs héros favoris. Des guerriers de L'Attaque des Titans aux icônes de Hazbin Hotel, en passant par les classiques de la franchise Sonic ou de l'univers Pokémon, la créativité était partout. Nous sommes allés à la rencontre de ces festivaliers qui font vivre la magie de l'événement.

Voici 12 looks qui méritent une mention «incroyable!»

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Adrien, 32 ans.

Ce passionné de Pokémon dédie sa collection à l'une des mascottes emblématiques de la franchise, Pikachu.



«Ma collection compte désormais près de trente à quarante pièces différentes.» Adrien

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Alexyane, 18 ans, Fribourg.

Son personnage: Alice du jeu vidéo Alice: Retour au pays de la folie (Alice: Madness Returns).



«C'est un jeu vidéo incroyable que j'aime beaucoup. J'ai fait le cosplay entièrement moi-même. Je n'ai pas été convaincue des pièces que je trouvais sur Ali Express ou d'autres plateformes de vente, du coup, j'ai décidé de tout faire moi-même. Le tablier, c'est celui de mon arrière-arrière-grand-mère.» Alexyane

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Romane, 21 ans, Neuchâtel.

Son personnage: Annie Leonhardt, L'Attaque des Titans..



«C'est un personnage qui me tient à cœur, qu'on trouve très froid au début et qui dévoile petit à petit son vrai visage au fil de l'animé.» Romane

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Giulia, 28 ans, Lausanne.

Son personnage: Jax, de The Amazing Digital Circus.

«C'est un personnage que j'adore. C'est pas le mec le plus sympa au monde, mais j'adore sa dégaine et le fait qu'il ait de nombreuses facettes.» Giulia

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Krystyna, 24 ans, Lausanne.

Son personnage? Tout simplement, un champignon! Coloré et élégant, bien entendu.

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Elouan, 19 ans, Aigle.

Son personnage: membre de l'unité MTF Alpha-1 de l'univers SCP.

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Un max de détails!

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Oryana, 20 ans, Payerne.

Son personnage: Tails, de la franchise de jeux vidéo Sonic.

«J'adore la personnalité de ce personnage, et le fait qu'il sache bricoler. Surtout, j'adore les renards et le fait qu'il est jaune, ma couleur préférée.» Oryana

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Melo, de Lausanne.

Son personnage: Lucifer, de Hazbin Hotel.



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Samuel, 31 ans, Sierre.

Son personnage: le Joker, issu des comics Batman.



«C'est un personnage qui me terrifiait étant gamin, mais qui m'a fasciné en tant qu'adulte, via le comics "The Killing Joke", notamment. J'aime le traitement du personnage, et la façon dont on se sert de lui pour parler de la folie ou de maladies mentales, selon le contexte. Et de manière générale, il est extrêmement charismatique.» Samuel

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Fabrizio, 25 ans, Fanny 20 ans, Yvann 31 ans.

Leurs personnages: Lucifer Morningstar, Charlie Morningstar et Husk dans Hazbin Hotel.



Fabrizio: «Lucifer Morningstar est un personnage que j'adore car il a créé le péché. Je m'identifie beaucoup à lui.»

Fanny: «Je m'identifie également beaucoup au personnage de Charlie Morningstar. Elle voit toujours le bon côté des choses, elle est toujours heureuse et un peu naïve. C'est ce qui fait son charme, on peut jouer avec ce trait de caractère.»

Yvann: «J'aime ce personnage complexe; il a un côté dépressif, mais il est également hyper-protecteur, même si cette facette est moins apparente. Dans le scénario, il a un lien avec un autre personnage qui m'a beaucoup touché. Et surtout: c'est un chat des enfers!»

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Myriame, 25 ans.

Son personnage: Maki Nishikino, de l'animé Love Live!.



«C'est mon personnage favori, toutes franchises confondues. Dès que je l'ai découverte, je l'ai adorée. Son histoire et son design me fascinent.»

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Merel, Anja, Setiyu, Et Nano, de Genève.

Leur univers: le manga Les Carnets de l'apothicaire.

«Ce fut un coup de cœur dès qu'on a découvert l'animé, et lu les mangas. Les designs nous ont plu, et en plus, les personnages ont beaucoup d'humour.»