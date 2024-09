Space Marine 2 sort 13 ans après le premier volet. dr

On a joué à «Space Marine 2» et c'est terriblement jouissif

Après 13 longues années de silence, Space Marine 2 descend enfin de son vaisseau avec pour mission d’arrêter l’éradication de l’univers par les «Tyranide». Voici le jeu le plus défoulant de l’année.

Armin Hadzikadunic/jvmag.ch

Bienvenue dans une galaxie où tout n’est que guerre et où les seules occupations de l’humanité sont de tenter de survivre tout en servant au mieux l’impérium et son inexorable machine de guerre. Bienvenue dans un univers où il n’y a pas de gentils ou de méchants, mais des factions qui luttent pour leurs propres intérêts, que cela soit la guerre, la foi, la nourriture ou encore simplement la souffrance.

Image: dr

C’est dans cet univers que prend place Space Marine 2, développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment, que nous remercions au passage pour la clé de test. Il fait suite à Space marine, premier du nom, sorti en septembre 2011. Il faut savoir également que ce jeu est un produit vidéoludique dérivé du jeu de plateau de la firme Game Workshop Warhammer 40’000 dont je suis un grand fan et collectionneur. C’est d’ailleurs par sa dimension l'un des plus grands univers étendus au niveau Sifi jamais créés.

Le contexte

On ne peut pas se le cacher, ce genre s’adresse en premier lieu aux gens ayant déjà connaissance de l’univers et du Lore rattaché à la licence. Bien que celui-ci soit facilement accessible aux profanes via pléthores de chaînes YouTube traitant de l’univers, il reste tout de même obscur pour une personne n’ayant jamais entendu parler de Warhammer 40K, mais je vais faire au mieux pour vous donner envie d’y jouer.

Image: dr

Space Marine 2 vous place aux commandes d’un Space Marine lors d’une invasion Tyranide, quelque part dans un des nombreux secteurs de la galaxie… Oui, mais c’est quoi un Space Marine, me direz-vous ? Un Space Marine, pour aller au plus simple, c’est un hyper-soldat amélioré physiquement, engoncé dans une armure lourde à la pointe de la technologie. Il devient un surhomme, un ange de la mort, dont la vie est vouée à la guerre, dans le seul but de défendre l’impérium (l’empire humain dans l’univers de Warhammer 40K) face à tous ses ennemis.

Les Space Marines sont répartis dans différents chapitres. Ici nous suivrons Titus, ancien capitaine de la deuxième compagnie des Ultramarines. À la suite des événements du premier opus (que je vous conseille de faire en premier pour une meilleure compréhension), il se retrouvera lieutenant au sein de cette même compagnie.

Et les Tyranides dans tout ça? C’est une race Xenos (alien) mue par un esprit unique, l’esprit de la ruche qui va de planète en planète avec pour seul but de tout manger. Il n’y a pas d’autres dessins pour cette race que de se nourrir. Ils laissent derrière eux des mondes morts. Vidés de toute substance. Notre but est donc de les arrêter.

Direction artistique et ambiance sonore

L’ensemble de l’univers est très bien retranscrit. On ressent bien le comportement des factions envers la Garde impériale où de simples humains sont envoyés par millions pour mourir sur les champs de bataille. Là où les héros de ce jour sont les cadavres de demain et où les lâches sont exécutés sans autre forme de procès.

Image: dr

La production met également en lumière les véhicules emblématiques. La grandeur d’un conflit à l’échelle planétaire avec ses plans larges des champs de bataille. Ou encore le large bestiaire très complet de tyranides avec leur drôle de tactique qui consiste à se marcher dessus pour s’empiler afin de gravir un mur.

Space Marine 2 s’appuie en plus sur une excellente bande sonore avec des musiques parfaitement adaptées mêlées au son d’ambiance. Le tableau présenté correspond parfaitement à l’image qu’on se fait des récits de ce genre. L’immersion est véritablement présente, c’est un grand bravo pour ma part.

Pas compliqué mais subtil parfois

Il n’y a pas de quoi remplir des livres concernant celui-ci. Le principe est simple: on tire à distance et quand c’est au corps à corps, on tape. C’est sanglant, violent et bourrin, ne cherchez pas d’alternative, il n’y en a pas.

Image: dr

En ce qui concerne Titus, comme vous pouvez l’imaginer, la sensation de lourdeur mais d'agilité du Space Marine est parfaitement retranscrite. J’ai même envie de dire, on s’y croirait!

Au niveau des affrontements au corps à corps, les sensations sont bonnes. On y retrouve un système de blocage et d’esquive qui donne des avantages si ceux-ci sont parfaitement exécutés. Mais ils restent tout de même parfois un peu brouillons. Surtout quand on est englué dans une masse de petites créatures rendant parfois le combat peu lisible, ce qui peut paraître un défaut, mais qui en soi, retranscrit la réalité d’un tel affrontement. Plusieurs armes sont disponibles, du couteau de combat en passant par la célèbre épée tronçonneuse jusqu’au marteau tonnerre, disposant chacune de leurs avantages et inconvénients.

Au niveau du shoot, on retrouve également plusieurs armes. Beaucoup sont des déclinaisons du bolter. À savoir: l’arme principale du Space Marine. De manière générale, les sensations sont bonnes et on ressent la puissance des différentes armes. Cependant, et c’est selon moi le plus gros reproche au titre: il n’y a pas de système de couverture. Un point qui aurait été un vrai plus pour l’expérience. Il m’est souvent arrivé d’être confronté à des ennemis avec des barrières ou murets. Sans cette mécanique, impossible de s’accroupir pour se protéger.

En termes de contenu, Space Marine 2 propose une vaste campagne solo ainsi que des missions annexes. Ces dernières se déroulent en coopération et sont directement liées à l’histoire.

Le jeu propose également un mod multijoueur PvP (joueur contre joueur) à 6 contre 6. Une approche plutôt sympathique, mais ce n’est pas le point fort du titre. En revanche, celui-ci donne une dimension plus RPG avec une personnalisation et une évolution de son personnage multijoueur en termes de classe. Cerise sur le gâteau, il y a un grand nombre d’éléments à débloquer. Le tout desservi par un HUB au sein de la barge de bataille.

Techniquement très solide

Passage obligé sur les graphismes, sans être une révolution, ceux-ci sont tout à fait corrects et mettent parfaitement en valeur l’univers Warhammer. Attention, ils ne sont pas exempts de défauts. On retrouve malheureusement des textures baveuses, du flou sur certains visages ou encore des pixels grossiers sur certains éléments.

Néanmoins, je n’ai pas constaté de bug ou d’éléments bloquants durant les missions. Par contre, dans le hub, j'ai rencontré des problèmes qui m’ont obligé parfois à fermer sauvagement le jeu. Bien évidemment, des correctifs devraient régler facilement ces quelques soucis.

Longueur honnête

Il faut compter une heure par mission de campagne en difficulté intermédiaire et à peu près le même temps pour celles en coop. Notez qu’elles comprennent toutes deux six missions, soit environ une douzaine d’heures de jeu pour une découverte complète.

Un excellent défouloir

Space Marine 2 est donc une très bonne pioche. Si vous êtes assoiffés de brutalité, vous frappez à la bonne porte. Celle sur laquelle le mot défouloir est inscrit en gras. Le contenu est riche et pour peut que vous aimiez l’univers Warhammer, vous allez être aux anges tant tout est bien respecté. C’est à se demander pourquoi il n’y a pas plus de gros studios ou éditeurs qui s’intéressent à cette fiction légendaire.

Image: dr

En attendant le prochain DOOM prévu pour l’année prochaine, voici donc de quoi calmer votre corps après une longue journée de travail. Notez encore que ce Space Marine 2 partage un peu d’ADN avec un certain Gears of War, pas de plagiat ici, mais simplement du bonheur.

Note générale 8.5/10

Les +:

Une adaptation fidèle de l’univers

La direction artistique

Un gameplay simple et efficace

Un contenu très correct et à venir avec une road map qui fait envie

Les -:

Les quelques bugs dans les menus

Les temps de chargement

Des graphismes parfois en dent de scie

Un univers incroyable, mais qui n’est pas profane friendly

