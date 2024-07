Sony a le plaisir de présenter son nouveau smartphone haut de gamme: le Xperia 1 VI Image: Sony

Jeux vidéo

Cet appareil Sony va révolutionner vos photos

Nous avons testé l’Xperia 1 VI de Sony, l'ultime fleuron du géant Nippon, boosté avec les dernières technologies. Voici notre avis.

armin hadzikadunic/ jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Le groupe Sony a plus d’un tour dans son sac. En plus du marché «vidéoludique», le fabricant règne sur le monde des téléviseurs et produit du matériel audio, ou encore plus simplement des smartphones.

Ma dernière expérience avec un appareil de ladite marque remonte au premier Z1, ce dernier sorti en 2013. À l’époque, il était un des pionniers sur le segment de l’étanchéité, puisque «tout le monde» s’amusait à le tremper dans l’eau.

Image: jvmag

Après plus de dix ans d’absence, j’ai enfin eu la chance de renouer avec la marque et son dernier fleuron. Je parle bien évidemment du Sony Xperia 1 VI. Un appareil exceptionnel, qui a quelques lacunes logicielles.

Après un long mois d’utilisation quotidienne, voici mon avis sur ce téléphone endurant aux grosses capacités sur la partie photo.

Rigide, léger, rassurant

Vous vous souvenez de l’époque où les fabricants essayaient de sortir de l’ordinaire ? Et bien sachez que Sony est toujours dans cet état d’esprit, et qu’est-ce que ça fait du bien. Le Xperia 1 VI est véritablement différent dans sa conception.

Le reste de l’appareil est plutôt classique. Les bords bien droits offrent un petit côté «iPhone 4», mais donne surtout une très bonne sensation de tenue (grip). jvmag

Le téléphone est robuste, transpire la rigidité, le tout dans une robe plutôt fine, ce malgré sa très grosse batterie, mais ce n’est pas tout. Le smartphone est incroyablement léger! Je peux vous donner son poids en grammes (192 grammes), mais le ressenti dans la main est impossible à décrire malheureusement. Croyez-moi, avoir un téléphone d’un tel calibre avec une si grosse autonomie avec un poids «plume», ça ne court pas les rues.

Le clou du spectacle vient très certainement du revêtement du dos de l’appareil. Il ne se salit pas, il ne peut pas se rayer et il offre lui aussi un aspect rassurant antiglisse. Un dos qui n’est pas juste plat et lisse, un régal, bravo Sony.

Avant d’aller plus loin, notez la barre noire volontaire en haut de l’écran qui cache les différents capteurs. jvmag

Bouton photo, port Jack, et carte SD,

Je continue sur l’aspect extérieur tant il y a dire. Le Sony Xperia 1 VI offre un bouton photo, comme sur les vrais appareils photos vous pouvez «armer» votre cliché avec un premier cran, avant de prendre la photo en appuyant au fond du bouton. Très pratique pour le cadrage et qui donne un vrai aspect «photophone».

jvmag

Le smartphone propose un port Jack 3.5mm, très rare de nos jours, c’est un grand plaisir de l’avoir. J’ai eu la chance de tester au même moment l’excellent Sennheiser HD 620S, un combo pas loin d’être parfait.

Malheureusement, il y a tout de même un mauvais point à relever. Sony propose un capteur biométrique (doigt) sur la tranche. En 2024 et au prix du smartphone, les utilisatrices et utilisateurs s’attendent à quelque chose sous l’écran.

jvmag

Néanmoins, le fabricant contrebalance avec la possibilité de mettre une carte SD dans le téléphone!

Design logiciel daté, quelques lags

Ce Sony Xperia 1 VI, bien qu’il tourne sous Android 14, semble sortir d’une époque maintenant révolue. En point d’honneur, on retrouve les icônes de la surcouche qui ont l’air d’accuser les années.

Mais le plus gros défaut pour moi vient d’une gestion de l’énergie. Il n’est pas rare du tout de voir le téléphone avoir des microsaccades lorsque l’on change de page.

Pour un téléphone vendu au prix fort, équipé de l’excellent Snapdragon 8 de troisième génération et de 12 Go de mémoire vive, c’est un peu «refroidissant». Bien évidemment, c’est certainement grâce à cette fameuse gestion que l’appareil peut s’offrir deux bonnes journées d’autonomie. J’y reviens juste après.

jvmag

Je note tout de même quelques très bonnes choses sur la partie logicielle avec un volet sur le bord de l’écran sur lequel il est possible de mettre des raccourcis ou encore accéder à des réglages rapides. Mieux encore, il est possible d’afficher deux applications en simultané!

Autonomie exemplaire, chauffe quasi inexistante

Vous cherchez un téléphone endurant qui peut encaisser «presque» n’importe quelle tâche. Un appareil que vous pouvez prendre pour un weekend sans mettre le chargeur dans votre valise? Alors, vous êtes au bon endroit. Le Sony Xperia 1 VI fait parler ses 5 000 mAh, et ce même en usage intensif. Avec un peu de retenue vous pouvez atteindre le troisième jour sur une même charge.

Malheureusement, ne lui en demandez pas trop en jeu vidéo. Ce dernier verra la batterie fondre comme neige au soleil. Autre point fort, le téléphone ne chauffe que très peu dans les tâches lourdes. Dans le quotidien «léger», vous ne le sentirez jamais chaud.

Des photos d’une rare clarté

C’est certainement la partie que vous attendez le plus. Je ne vais pas m’étaler sur des termes techniques à base d’ouverture de focale, objectifs et mégapixels. Non, ici comme tout au long de l’article, je vais vous proposer des clichés pris au quotidien.

jvmag

Le Sony Xperia 1 VI offre des photos d’une rare qualité. Ce n’est peut-être pas le meilleur photophone de l’année, mais les clichés offrent une quantité de détails que je n'avais pas observés auparavant. Pourtant j’utilise au quotidien un Google Pixel 8 Pro et j’ai eu la chance de tester le dernier S24 Ultra. Sony a donc une longueur d’avance là-dessus.

Image: jvmag

En ce qui concerne la partie logicielle, le fabricant continue de mettre un point d’honneur sur les possibilités offertes. Vous retrouverez une multitude de modes pour prendre la photo parfaite de manière très simple. Pour la partie édition, il faudra se contenter des outils Google. Sony mise ici uniquement sur la création de vidéos.

Cerise sur le gâteau, il est possible d’appairer l’appareil à un appareil photo de la gamme Sony Alpha. Le smartphone devient alors un «moniteur externe» sur lequel vous pouvez directement appliquer les modifications.

Zoom performant, mode Macro de haute volée

Image: jvmag

Ecran très agréable, sans fioriture

Sans trop en faire, l’écran de ce Sony Xperia 1 VI offre un rendu d’image tout à fait honnête. Le fabricant propose ici un mode «standard», ainsi qu’une mode «créateur». Ce dernier offre un «traitement d’image spécialement développé et compatible avec la gamme de couleurs BT.2020 et la profondeur de couleur 10 bits.» Pour être tout à fait honnête, je trouve ces arguments plus vendeurs, que vraiment utiles.

Image: jvmag

La grande force de l’écran provient de sa très bonne calibration et de ses couleurs qui ne saturent pas. Ici on est très loin d’un certain concurrent qui jure par le «flashy».

Haut-parleurs de très bonne qualité

Dernier point que je souhaite soulever, les haut-parleurs offrent un excellent son. Quitte à écouter du contenu et à en regarder sur un téléphone, autant le faire dans de très bonnes conditions. Ici le Sony Xperia 1 VI offre enfin quelque chose de très honorable. Pour comparaison, le son est aussi bon que celui des Galaxy Fold.

Excellent malgré quelques lacunes

Solide, original, agréable en main, léger, endurant, excellent en photo, agréable pour du contenu, il est difficile de trouver des défauts à ce Sony Xperia 1 VI, pourtant il en a quelques-uns. Sa petite partie surcouche qui semble datée sur certains points et surtout sa gestion de l’énergie qui donne quelques sueurs froides quand tout tourne normalement et que l’on rencontre des petites saccades. Hormis ces petits détails, l’appareil est véritablement excellent.

Reste un dernier point que j’ai gardé pour la toute fin et non des moindres, le prix. C’est peut-être ici que la fissure risque d’être la plus grande. Le fabricant vend son fleuron aux alentours des CHF 1400.- un prix qui est légèrement exagéré. Malgré tout, avec un petit rabais, ce sera certainement le téléphone que je vous conseille pour ce début d’année.

Note générale : 8.5/10

● Qualité de fabrication

● Photos claires et détaillées

● Multitude de modes pour la photo

● Revêtement arrière antiglisse

● Poids plume

● Autonomie impressionnante

● Ports Jack/carte SD

● Ecran bien calibré

● Chauffe très peu

● Haut-parleur de bonne qualité ● Surcouche semble un peu datée

● Quelques ralentissements inattendus

● Pas de câble de charge dans la boite



Caractéristiques principales

Poids: 192 grammes



Ecran:

6.5″ 1080 x 2340 pixels, LTPO OLED, 120Hz

6.5″ 1080 x 2340 pixels, LTPO OLED, 120Hz Protection: Gorilla Glass Victus 2

Processeur:

Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Mémoire: 12Gb de RAM

Stockage: 256 Go

Batterie: 5’000 mAh

Caméra:

Large gamme de distances focales : 16 mm, 24 mm, 48 mm et téléobjectif optique 85 – 170 mm



Large gamme de distances focales : 16 mm, 24 mm, 48 mm et téléobjectif optique 85 – 170 mm Haut-parleurs stéréo

Charge inversée

Jack / Carte SD