Notre test du Samsung Galaxy Z Flip5: un étrange format bien pratique

Le nouveau smartphone pliable de Samsung est de sortie. Reprenant la forme de son prédécesseur, le Galaxy Z Flip5 tient toujours aussi bien dans la poche.

Souvenez-vous, bien avant l’ère des smartphones où l’écran est la pièce maitresse, les téléphones mobiles étaient composés de plusieurs éléments. Si de manière globale les fabricants à cette époque proposaient des modèles standards équipés d’un gros clavier physique qui surplombe un petit écran, certains ont tenté le form factor à clapet. C’était même devenu un phénomène de mode où les jeunes se donnaient un petit côté « stylé » au moment d’ouvrir l’appareil pour prendre un appel, ou de refermer le téléphone. Cette mode a totalement disparue au début des années 2010. Plusieurs années après, le clapet est revenu en force grâce à Samsung et sa gamme Z Flip.

Après plusieurs semaines en compagnie de ce Samsung Galaxy Z Flip5, voici mon verdict.

Qualité hors norme, charnière efficace

Les années passent, et Samsung continue de convaincre sur le segment des smartphones haut de gamme. Ce Z Flip5 ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Si le produit est agréable au touché et respire la qualité, sa charnière est un vrai plus. Elle donne un sentiment de sécurité, au point de ne plus avoir peur du tout de plier et déplier l’appareil juste pour le plaisir du mouvement.



D’extérieur le produit est donc une réussite, à l’intérieur, le constat est le même. Il n’y a pas grand-chose à redire sur cet écran qui laisse toujours place à une pliure bien marquée, mais avec le temps, tout le monde s’y habitue.

Je note tout de même un point important, les boutons pour le volume sont placés sur le bas de l’appareil (quand celui-ci est ouvert). Ce qui les place sur la partie inférieure quand l’écran est replié. Malheureusement, je trouve ce placement moins « naturel » pour l’utilisation du Z Flip 5 quand il est fermé. À savoir que c’est ici que vous allez le plus souvent les utiliser, puisqu’ils font office de « contrôle ». C’est un détail bien évidemment, mais qui mérite réflexion du côté de Samsung.

Petit passage rapide sur l’écran, je suis toujours autant fasciné par la possibilité qu’offre un écran pliable. D’autant plus que l’OLED est ici au rendez-vous avec un rendu très « Samsung » à savoir des couleurs riches qui tapent à l’œil tout le temps. C’est impressionnant, il n’y a pas grand-chose à rajouter, nous sommes en terrain connu et maitrisé.

Appareil photo dans le tir

Si vous êtes actuellement à la recherche d’un photophone, je ne peux pas vous conseiller le Samsung Z Flip 5. Celui-ci offre de très bonnes prestations sur la partie photographie, mais n’est pas renversant. Les couleurs sont saturées, le travail sur la luminosité est honnête, l’intelligence artificielle vient parfaitement corriger les besoins, mais nous sommes en dessous des standards d’un Galaxy S24 Ultra, par exemple. Evidemment, le Flip 5 accuse une génération de retard au moment où j’écris ces lignes.

Malgré tout, il reste un très bon appareil si vous souhaitez pouvoir prendre des photos à la volée et que la qualité n’est pas votre principal souci. Voici quelques exemples pris durant ce test.



Notez un petit plus du côté de l’ergonomie, que ce soit pour des appels avec la caméra interne, ou des prises de photos, l’aspect pliable du produit est une véritable force. Placé le téléphone de manière couchée, ou juste debout vous aidera grandement dans vos démarches.

Format atypique

Le Samsung Z Flip 5 propose un format atypique. Il est bien plus long, que large. Cela peut devenir un problème en fonction de votre utilisation. Par exemple, je suis adepte de la lecture sur internet. Je me retrouve donc avec des textes qui reviennent à la ligne tous les cinq mots. Lire de longs paragraphes devient vite moins agréable. Il n’est pas non plus un bon compagnon visionner des vidéos, son format le trahi ici aussi.

Ici les cibles sont donc plutôt les personnes qui utilisent leur téléphone de manière détachée en profitant des réseaux sociaux, quelques applications de messagerie, et c’est tout. Ce n’est pas un problème encore une fois, mais soyez conscients de ce phénomène.

Comme je le répète souvent, si vous comptez acheter un Z Flip 5, prenez le temps d’aller le tester en magasin, en quelques minutes vous saurez si oui, ou non, c’est un produit convient à votre quotidien, ou non. Ici ce ne sont pas des points négatifs, mais plutôt des habitudes qui divergent.

Autonomie et son

Chapitre express sur l’autonomie et la partie audio. Le fabricant nous promet ici plus d’une dizaine d’heures en utilisation « intensive » et il ne s’est pas trompé. Le Samsung Z Flip 5 tient ses promesses. J’utilise de manière intensive mes appareils mobiles, le test ici s’inscrit dans la même lignée. Notifications, messageries, mails, musique, actualités, discussions avec les autres membres du magazine tout au long de la journée,… Finalement, je rentre après une journée très chargée, et il me reste encore 20% de batterie. C’est plutôt honnête, puisque parfois même mon Pixel 8 Pro n’y arrive pas.

En ce qui concerne les haut-parleurs, je suis surpris. Après avoir testé le rendu du Ultra 24 que je n’ai pas trouvé à sa hauteur, le Flip 5 est véritablement bien meilleur. Dommage de ne pas pouvoir profiter un peu plus en raison de cet écran au format atypique.

L’avantage du format, mais pas pour tous

Après plusieurs semaines d’une intense utilisation, j’arrive à un moment clé. Le Samsung Flip 5 est étonnement excellent, assez performant pour le quotidien et encaissera très bien l’univers des jeux vidéo. Sa partie photo est légèrement en retrait, et son format un peu trompeur, mais il trouve son public, et va continuer à le faire. Si vous êtes une utilisatrice, ou un utilisateur qui veut simplement se contenter d’un téléphone « utile » et non divertissant, alors il est exactement ce dont vous avez besoin. En revanche, si vous cherchez un appareil multimédia avec l’envie de consommer du contenu divers et varié, je vais plutôt vous orienter vers un Galaxy S24, ou un Z Fold 5.

Je salue l’envie de Samsung de continuer à offrir des produits atypiques et de travailler comme il se doit sur la partie logicielle qui est véritablement une force. J’ai actuellement un Pixel 8 Pro, et certaines fonctionnalités manquent à l’appel. Bravo Samsung !

Note générale : 8/10

• Qualité des matériaux

• Charnière qui rassure

• Pratique dans son utilisation

• Appareil efficace en tout temps

• Le prix

• Pas pour tout le monde

• Partie photo un peu en retrait





Contexte du test :

Appareil envoyé par Samsung CH

Non sponsorisé