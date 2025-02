Avowed est la meilleure exclusivité Xbox de ce début d'année. Image: obsidian

On a testé la meilleure exclu Xbox de ce début d'année

Connu pour leur talent d'écriture, le nouveau jeu de rôle d'Obsidian Entertainment fait honneur à la réputation du studio. On a testé Avowed et on vous raconte tout.

Armin Hadzikadunic / jvmag

Ces dernières semaines, j’ai eu la chance de pouvoir tester Avowed, le nouvel RPG du studio Obsidian Entertainment, à qui l'on doit notamment Fallout: New Vegas ou encore Pillars of Eternity.

Un jeu qui nous propose une aventure pleine de couleurs sur l’île étrange et merveilleuse des Terres Vivantes. Au premier abord, j’ai pensé arriver dans des terres maudites, mais finalement, celles-ci s'avèrent bien luxuriantes et portent bien leur nom. C’est en tant qu’Emissaire du Roi que j’ai débarqué pour tenter d’enrayer un mystérieux mal qui touche cette région.

Je me suis lancé corps et âme dans cette aventure que je n’attendais pas spécialement. Avant de vous laisser parcourir mes ressentis, laissez-moi vous dire que j’ai été très surpris.

Des choix impactants

Le scénario principal de Avowed est très plaisant à suivre. Il renferme énormément de mystères que vous aurez sûrement, du moins je l’espère, plaisir à tenter de résoudre. Notez qu’en bon RPG, vous retrouverez ici de nombreux choix pour vos dialogues. Sauf que pour une fois, parce que c’est devenu rare et qu’il faut le préciser, ces derniers auront un impact parfois significatif.

La bande-annonce:

Serez-vous un généreux bienfaiteur ou un horrible mécréant qui préfère sauver sa pomme plutôt que la belle et l’orphelin? Ceci ne dépendra que de vous. J’ose émettre de légers doutes quant au réel impact de tous nos choix. Il est difficile de me prononcer sans faire plusieurs fois le jeu. Toutefois j’ai pu constater que des choix réalisés dans la quête principale ont des conséquences sur les quêtes secondaires et sur les réactions des PNJs à votre approche! Donc méfiance, l’ambiance de votre jeu ne dépend que de vous et de vos agissements.

De plus, non seulement vos paroles auront une influence sur le monde, mais aussi sur vos compagnons! En effet, ceux-ci peuvent apprécier ou non vos actions. Vous ne pourrez pas directement les contrôler, mais ces derniers s’avéreront très utiles et leurs compétences peuvent parfois vous débloquer des accès.

Cerise sur le gâteau, chaque compagnon a sa personnalité propre, son histoire et vous expose de temps en temps les conséquences potentielles de vos décisions à venir. Un bon moyen d’évaluer votre morale. Vous vous souviendrez de vos discussions autour du feu de camp.

Un gameplay aux petits oignons

Le gameplay de Avowed est vraiment très bien pensé. Il y a une très bonne harmonie entre l’exploration et les combats. En parlant de ceux-ci, sachez que le jeu regorge d’armes différentes, de l’épée à une main au grimoire en passant par les baguettes magiques, sans oublier les pistolets et les fusils. Ce qui est plutôt original pour un RPG dans un univers fantastique. De plus, la sensation de shoot est assez agréable.

Image: Obsidian

Vous pourrez également porter sur vous deux équipements différents. Ce qui vous permettra de trouver le gameplay qui vous conviendra le mieux. La variété d’armes est si vaste qu’elle pourrait presque faire penser à un certain Monster Hunter. Attention, je ne compare pas l’incomparable, mais c’est un exemple qui m’a sauté aux yeux.

J’ai trouvé les combats passionnants. Quand vous attaquez un camp ennemi, cela donne lieu à des affrontements plutôt épiques!

Une écriture aux petits oignons

Concernant les quêtes secondaires, j’ai apprécié de constater que, non seulement leur écriture est au moins aussi bien que celle de la quête principale, mais en plus elles vous enseignent l’histoire du monde. Bien évidemment, elles vous apportent de très belles récompenses, comme de l’équipement légendaire. Celui-ci se trouve dans beaucoup d’endroits différents, comme dans des coffres cachés ou dans des donjons. On en trouve donc beaucoup et c’est un choix très intéressant de la part des développeurs.

Dans ce jeu, l’exploration est toujours récompensée.

Autre point appréciable dans Avowed, l’exploration est toujours récompensée. J’ai aperçu une grotte l’autre jour, je m’en approche et un gigantesque troll m’attaque. Après un rude combat, je réussis à le vaincre et trouve un joli trésor dans son antre. Et je ne vous parle pas de la ville en ruine découverte aussi par hasard qui m’a permis de découvrir l’histoire de ce lieu facultatif. Avec en prime le sauvetage de ses habitants à travers une enquête riche et intéressante de deux longues heures.

Un environnement sublime

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Awoved est magnifique à voir. Chaque environnement est très bien détaillé et je n’observe aucun ralentissement. Anecdote intéressante, lorsque le joueur se trouve à un endroit intéressant à observer, un PNJ va vous l’indiquer. Par exemple, en arrivant à une zone de campement, mon compagnon m’a indiqué que le ciel doit être magnifique à voir la nuit à cet endroit. Je me suis donc arrêté. Comme vous pouvez voir sur la capture d’écran, c’était effectivement magnifique.

Image: jvmag

Vous voyez une maison fermée à clé, vous avez deux choix. Partir à la recherche de la clé, ou tenter de trouver un moyen de grimper sur le toit pour entrer par l’effondrement partiel de celui-ci. Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que ce jeu est un monde à zones ouvertes et non pas un open-world.

Chaque environnement, ville, forêt, désert, grotte, donjon ou autre, regorgent de détails.

Les régions sont vastes et vous pouvez revenir à tout moment dans les zones précédentes. Attention tout de même, à certains moments de l’histoire, certaines quêtes secondaires ne seront plus accessibles et le jeu ne vous avertira pas. J’ai eu la mauvaise surprise de perdre certaines quêtes à cause du scénario.

Autre point que j’ai à cœur d’aborder: son ambiance sonore. Je vous conseille vivement d’utiliser un casque pour jouer au jeu. Celui-ci ayant été développé pour être joué à la première personne, le casque vous permet de mieux identifier d’où viennent les voix ou mieux savourer le bruit des oiseaux et ce qui se passe autour de vous. Vous êtes dans les Terres Vivantes et l’ambiance sonore correspond à ce titre.

Image: obsidian

Il faut savoir que le jeu offre cinq modes de difficulté. Cela permet donc d’adapter l’aventure au niveau du joueur. De plus, vous pouvez choisir de vivre l’aventure à de l'intérieur ou à la 3ᵉ personne. D'habitude, je préfère pouvoir voir mon personnage à l'écran, mais pour cette aventure, je recommande de jouer en POV. Lors des combats, esquiver, parer ou viser les points faibles est bien plus simple avec cette vision.

Heureusement, vous pouvez changer ce paramètre à tout instant dans les options du jeu. Concernant le mode photo, cette option n'est malheureusement pas disponible pour le moment. Peut-être pour une mise à jour prochaine? Le temps nous le dira.

Un coup de cœur inattendu

Vous l’avez compris, j’ai adoré cette aventure dans les Terres Vivantes! Je n’ai pas vraiment de point négatif à dire, excepté qu’il est peut-être un peu trop bavard par moment, mais c’est propre au genre. Concernant les quêtes secondaires qui disparaissent sans prévenir, ceci fait aussi partie du style et permet à la fois au joueur et à l’avatar que nous incarnons d’être réellement surpris par la tournure des événements.

Image: Obisdian

Pour moi, c’est donc une réussite totale. Explorer le monde qui est proposé est à la fois grisant et émerveillant. J’ai hâte de percer tous ses mystères parce que malgré mes dizaines d’heures de jeu, je n’ai pas l’impression de toucher au but ultime.

Note générale: 9/10

On aime, on aime pas: – Immersion totale

– Monde organique

– Scénario captivant

– Les choix cornéliens

– Ambiance sonore

– Exclusivité PC / Xbox

– Je cherche encore…





«Avowed» est disponible dès le 18 février sur Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez y jouer dès ce soir via le Game Pass Ultimate. Le titre sera disponible dans les offres Game Pass classiques dès sa sortie.