On a testé le jeu de course rétro qui vous fera vibrer cet été

Un talentueux développeur indépendant ravive la flamme du rétrogaming avec un jeu de course des années 90 en 2024! Intitulé sans équivoque Old School Rally, ce jeu vous renvoie à l'âge d'or de la PlayStation.

Si vous avez eu la chance de connaitre les années 90 et le début 2000, vous allez très certainement comprendre les nombreux enjeux derrière Old School Rally. Développé par une seule personne, épaulée de quelques artistes pour certains détails du projet, nous sommes ici face à une lettre d’amour. Un jeu de course typique d’une époque désormais bien révolue. En plus de ce premier avis à chaud, j’ai eu la chance de poser quelques questions au développeur.

Prise en main instantanée

Old School Rally est un jeu de course totalement orienté arcade. Ils tirent ses inspirations dans les sagas Colin Mcrae Rally, V-Rally, Need for Speed ou encore Gran Turismo. Bien évidemment, je vous parle des sorties de l’époque. Ici on retrouve une prise en main facile et surtout immédiate. Toute l’expérience est simple, sans aucune fioriture. Championnat, contre-la-montre et garage, en l’espace de quelques secondes, le titre vous donne accès à de l’amusement.

Image: JVMAG

Bien calé dans un siège, ou pour ma part dans un canapé avec un Lenovo Legion Go dans les mains (notez que le jeu est totalement compatible avec le Steam Deck), l’heure de la nostalgie a sonné. En effet, dès les premières secondes sur roues, les émotions sont revenues. C’est agréable instantanément, ça se pilote aussi facilement qu’à l’époque. L’effet «sourire» est immédiat.

Rendu CRT, dégâts salissure

Techniquement le jeu est agréable à l’œil. Si vous avez peur de voir des pixels grandeur nature, n’ayez crainte. La direction artistique est dans son jus, rien de choquant ici, bien au contraire. C’est d’ailleurs amusant de retrouver certains aspects techniques avec des blocs de forêt qui ont une grosse image collée dessus. Cerise sur le gâteau, notre développeur a pris le soin d’ajouter la possibilité d’appliquer un filtre CRT pour avoir un vrai rendu «d’époque» sur nos écrans actuels. Vous pouvez voir la différence juste en dessous.

Image: Jvmag

Image: jvmag

En termes de gameplay, Old School Rally marque de très gros points. Le feeling est excellent, mais je note quand même un travail d’ajustement à effectuer sur la partie freinage. Les voitures ont tendance à s’arrêter beaucoup trop brusquement. Cela demande d’ailleurs un petit temps d’adaptation pour trouver l’équilibre entre un vrai frein marqué, et le désir de freiner un peu et partir en glisse. Il est bien sûr possible de glisser à pleine vitesse, mais attention aux dégâts. Parce que oui, Old School Rally prend en charge les dégâts.

Comme dans tout bon jeu du genre, vous allez pouvoir réparer votre moteur (le seul élément destructible) entre certaines spéciales. Le jeu offre aussi des dégâts visuels avec des déformations ainsi que de la salissure sur les carrosseries. Un bel effort qu’il faut souligner.

Image: jvmag

Mention spéciale aux différentes vues. Le jeu est jouable même en vue cockpit, bien que le rendu extérieur rend honneur à tout le projet.

Contenu à étoffer

Toujours dans le gameplay, il est important de préciser que les quatorze voitures proposent des sensations différentes, mais pas les circuits. Malheureusement, le feeling reste le même sur le sable, l’asphalte ou encore la neige. Un point qui sera bien sûr amélioré dans le futur. Je tiens à préciser que les sons sont bien distincts en fonction de la surface. Petite parenthèse sonore, les indications du copilote sont bien réglées et arrivent au bon moment. Dernière chose, la sensation de vitesse est bonne, mais uniquement au-dessus des 100 km/h. En dessous, on a l’impression que ça se traine un peu.

Vidéo: youtube

Quatorze voitures à travers sept pays qui comptent chacun deux spéciales. Six championnats et la possibilité de jouer sur tous les circuits de jour comme de nuit. Le contenu est plutôt maigre, mais il offre déjà de quoi vous amuser cinq longues heures le temps de tout débloquer et faire les championnats. En parlant de carrière, au travers des différentes étapes, il n’y a pas de classement. Soit vous réussissez dans le temps donné, soit vous devez recommencer. Néanmoins, en contre-la-montre, vous pouvez voir le classement mondial.

Petite précision sur les véhicules, ceux-ci n’ont pas les licences officielles. Mais ne vous inquiétez pas, la ressemblance est frappante. De la Peugeot 206 à la Toyota Celica sans oublier la très belle Subaru Impreza WRC, tout le monde y trouvera son bonheur.

Fort potentiel

En ce qui concerne le futur du jeu, le développeur nous a confié vouloir rajouter beaucoup plus de contenu. Notamment des circuits et des véhicules. avec la possibilité pour les joueuses et les joueurs de créer leurs propres designs. Pour le moment, Old School Rally est uniquement disponible sur PC. Une fois le jeu plus complet, celui-ci sera porté sur consoles. Notre développeur grec n’a pas encore d’idée fixe, mais il nous parle de Nintendo Switch.

Image: jvmag

Après cinq heures avec un sourire certain parsemé parfois de concentration, je dois dire qu’Old School Rally m’a fait vibrer. Vendu au prix de CHF 10, il offre exactement ce qu’on lui demande et peut-être même plus pour ce si petit montant.

Bien évidemment, son contenu est le plus gros frein, mais c’est le jeu de l’Early Access. Heureusement, sa base solide est déjà prête pour accueillir plus de circuits et de voitures. C’est un fait, tout est déjà prêt et fonctionnel, ce qui est plutôt rare dans ce genre de démarche. En l’état, si vous avez connu cette période du jeu vidéo et que vous souhaitez soutenir le projet d’une seule et même personne, c’est certainement sur Old School Rally qu’il faut miser!

>> Old School Rally est disponible à partir du 19 juillet sur PC, via Steam.

>> Testé sur un Lenovo Legion Tower 7i de huitième génération.