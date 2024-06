Call of Duty, Gears of War, ou encore DOOM; Microsoft a présenté ses futurs bangers. image: montage watson

Jeux vidéo

Ces 6 jeux incroyables qu'on a hâte d'essayer

La grosse saison des annonces gaming touche bientôt à sa fin. Voici les six jeux qu'il faut absolument garder à l'œil.

armin hadzikadunic/ jvmag

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo

Ce week-end, Microsoft a mis les petits plats dans les grands durant sa conférence Xbox Games Showcase. Une occasion pour la firme de Redmond de montrer qu'elle n'a pas à rougir face à son rival Sony, et de montrer les futurs bangers à venir sur PC et Xbox. Nous y étions, et voici notre sélection.

Call of Duty: Black Ops 6, le plein d’images

Annoncé il y a quelques jours, Call of Duty: Black Ops 6 s’est montré sous toutes ses coutures durant la longue soirée offerte par Microsoft Xbox.

Si le jeu a montré les images de son solo en première partie, pour la suite des festivités, nous avons même eu droit à une émission dédiée sur le multijoueur de ce futur opus.

Avant de vous laisser plonger dans les détails, voici les premières images de la campagne qui nous expédie comme prévu dans les années 90.

Black Ops 6 - Gameplay Reveal (Trailer) Vidéo: youtube

D’après les développeurs, l’histoire ici sera bien complète et vous proposera de faire plusieurs choix avec peut-être même plusieurs fins possibles.

Après des années de travail, voici ce qui est certainement le Call of Duty le plus attendu de ces dernières années.

«Développé par Treyarch et Raven, Black Ops 6 est un jeu d’action et d’espionnage qui se déroule au début des années 90, une période de transition et de bouleversements sur la scène politique mondiale, caractérisée par la fin de la guerre froide et l’émergence des États-Unis en tant que superpuissance. Avec son intrigue captivante et sa liberté d’action, il s’agit là d’un Black Ops digne du nom.» La description du jeu.

En ce qui concerne le multijoueur, ce dernier s’annonce tout aussi croustillant. On parle ici de 16 cartes inédites et d’un tout nouveau système de mouvements.

Ce dernier vous donne la possibilité de plonger dans n’importe quelle direction, sprinter devant/derrière/gauche/droite et cerise sur le gâteau, il sera possible de se coucher.

Ce n’est pas tout, une mécanique pour vous pencher automatiquement est aussi de la partie. Si le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6 et ses secrets de fabrication vous intéresse, direction la vidéo ci-dessous.

>> Call of Duty: Black Ops 6 arrive sur PS4, Playstation 5, Xbox One, Series X|S et PC le 25 octobre.

Gears of War: E-Day, la licence est de retour!

En entrée de conférence, nous avons eu le droit à l’impressionnant DOOM: The Dark Ages, et en fermeture du show, un autre jeu tout autant brutal. Vous l’avez vu, il s’agit de la saga GoW qui nous revient avec un titre nommé Gears of War: E-Day.

Ici, nous allons revenir au tout début de l’invasion extraterrestre et vivre cette dernière à travers les yeux de Marcus Fenix. Difficile donc à dire si c’est un sixième opus à proprement parler. Quoi qu’il en soit, voici le succulent trailer à savourer.

Kate Rayner, directrice technique du studio chez The Coalition, a affirmé que le jeu offrirait une expérience visuelle inégalée.

«Nous revisitons le ton et le ressenti de ce qui rend Gears génial, mais nous exploitons de nouvelles techniques, de nouveaux processus et de nouvelles technologies qui rendront le gameplay meilleur. Ça va être génial, un jeu qui semble à la fois vraiment nouveau et authentiquement Gears. » Kate Rayner

Gears of War: E-Day arrive à une date totalement inconnue sur les consoles Xbox Series, ainsi que sur PC. Du moins pour le moment. Nous pouvons déjà dire que ce projet d’une envergure colossale souhaite faire honneur à la licence.

La direction artistique semble en tout cas tenir la route. C’est sombre et violent, nous sommes bien dans un GoW.

DOOM: The Dark Ages arrive en 2025

Oui! La rumeur était vraie, le retour de DOOM: The Dark Ages est désormais officiel. C’est d’ailleurs lui qui a propulsé l’Xbox Games Showcase dès les premières secondes.

Le célèbre FPS est bel et bien de retour et il n’est pas là pour enfiler des perles comme vous allez pouvoir le voir. Ici, nous avons surtout le droit à du gameplay, de quoi se mettre véritablement quelque chose sous la dent. Notez que ce dernier est une préquelle au jeu sorti en 2016.

Dans le plus grand classicisme de DOOM, nous sommes ici face à un shooter brutal, violent, ultra-dynamique dans lequel un bouclier inattendu vient donner un sens particulier au gameplay.

Ce n’est pas tout, notre Slayer tant aimé sera accompagné d’un robot colossal nommé Atlan dans lequel il pourra monter pour brutaliser encore plus les hordes d’ennemis.

«En complément de ses compétences surhumaines et de son arsenal hors du commun, le Slayer fera également appel à son colossal robot Atlan pour se battre avec des bêtes titanesques et reprendre les cieux à bord de son féroce destrier: un dragon de guerre cybernétique propulsé par un avion à réaction.» En description.

DOOM: The Dark Ages, brutal, violent, explosif: il arrive en 2025.

>> DOOM: The Dark Ages arrive en 2025 sur Playstation 5, Xbox Series X|S et bien sûr PC.

Metal Gear Solid: Snake Eater dévoile son scénario

Annoncé depuis plusieurs mois maintenant, Metal Gear Solid: Snake Eater a profité de l’Xbox Games Showcase pour nous parler de son intrigue. Nous avons eu la chance de découvrir le titre avec quelques séquences de gameplay.

Un Remake qui est véritablement fabuleux et qui fait honneur à l’œuvre de base avec pour mission de plaire aux nostalgiques comme aux nouveaux joueurs.

«MGS: Snake Eater crée un monde profondément immersif avec des visuels et des sons améliorés, en utilisant tout le potentiel d’Unreal Engine 5, tout en gardant intactes les commandes et les lignes vocales héritées du titre original.» La description du jeu par Xbox

Metal Gear Solid : Snake Eater arrive plus tard cette année. Nous allons peut-être avoir la chance d’y goûter cet été à l’occasion de la Gamescom.

>> Pour rappel, MGS: Snake Eater arrive sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.

Valorant arrive sur Playstation 5 et Xbox

Non, nous ne sommes pas le premier avril. À l’occasion du Summer Game Fest, le géant Riot annonce l’arrivée de Valorant sur Playstation 5 et Xbox Series X|S.

Le shooter FPS destiné à la scène compétitive qui règne sur le monde du PC arrive désormais sur le marché des consoles.

Le but est bien sûr de toucher un maximum de nouvelles personnes. Avant d’être lancé de manière définitive plus tard dans l’année, une bêta «limitée» sera mise en place à partir du 14 juin.

Les versions Series X|S et Playstation 5 de VALORANT bénéficient chacune de mécaniques conçues sur mesure pour préserver «l’exigence de qualité du gameplay».

L’idée est donc de garder cet aspect compétitif au cœur de l’expérience. Et ce, peu importe le support sur lequel vous allez jouer.

Bonne nouvelle, afin de maintenir l’excellente intégrité compétitive qui a fait la réputation de VALORANT, les joueurs et joueuses de PC ne pourront pas rencontrer le public des consoles.

Cependant, votre collection et progression étant liées à votre compte VALORANT, elles seront conservées d’une plateforme à l’autre entre PC, Xbox Series X|S et PS5.

Cerise sur le gâteau, les joueurs et joueuses sur PC et console bénéficieront en même temps de toutes les nouveautés des patchs comme l’équilibrage, les nouveaux agents, les nouvelles cartes, le contenu premium et les outils ajoutés au jeu.

Phantom Blade Zero ne déçoit jamais

Pour clôturer comme il se doit l’événement Summer Game Fest, un certain Phantom Blade Zero a décidé de se dévoiler une toute nouvelle fois.

Une impressionnant RPG qui met en lumière des combats dynamiques dans des paysages qui nous catapultent directement en Chine. C’est beau, rapide, technique, et tout ce que vous allez voir est du pur gameplay.

Une jolie prouesse technique que j’ai personnellement hâte de prendre en main. Malheureusement, il n’y a toujours pas de date de sortie. Notez encore que cette future expérience est prévue sur Playstation 5 et PC.

Dans Phantom Blade Zero, les joueuses et joueurs incarnent Soul, un assassin d’élite au service d’une organisation insaisissable, mais puissante.

Cette dernière est connue simplement sous le nom de l’Ordre. Notre héros a été accusé du meurtre du patriarche de l’Ordre. Il a ensuite été grièvement blessé lors de la chasse à l’homme qu’il a subi.

Soul n’a pas sombré dans la mort puisque dans son malheur, il a croisé un guérisseur. Malheureusement, cette «guérison» de fortune ne dure que 66 jours. Notre personnage donc doit découvrir le cerveau derrière toute cette organisation avant la fin de son temps.

Phantom Blade Zero se déroule dans un monde semi-ouvert. Ce dernier s’inspire des histoires de Wuxia de Louis Cha aux films de Bruce Lee, en passant par Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once et Donnie Yen dans John Wick: Chapitre 4.

Le Kungfu dans la culture pop est en constante évolution et les développeurs de Phantom Blade Zero veulent s’en inspirer.

Nous sommes ici face à un très gros futur hit vidéoludique.