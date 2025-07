«Donkey Kong: Bananza» casse des briques sur la Switch 2

Donkey Kong et Pauline sont les héros de Donkey Kong Bananza, le volet qui réinvente la formule. Image: Nintendo

Donkey Kong casse des briques sur la Switch 2

Si Donkey Kong nous avait habitués à de la plateforme horizontale, le singe le plus célèbre de Nintendo marche désormais sur les pas de Mario Odyssey avec un jeu entièrement en 3D.

Certains fans de la série auraient peut-être préféré que le prochain Donkey Kong soit un jeu de plateforme à défilement horizontal classique. Après une prise en main de plusieurs heures sur Donkey Kong: Bananza, nous avons définitivement envie de ce jeu de plateforme en 3D et ne pouvons plus attendre sa sortie sur Switch 2.

Si vous volez des bananes à Donkey Kong, ne vous étonnez pas que le gorille à cravate ne se laisse pas faire. Dans Donkey Kong: Bananza, le nouvel épisode de la légendaire série de Nintendo, le primate le plus connu du monde du jeu vidéo ne se contente pas de sauter, de bondir et de courir dans tous les sens, il écrase littéralement de ses poings tout ce qui se trouve sur son chemin.

Dans sa nouvelle aventure, vous pouvez détruire une grande partie de l’environnement tout en combattant des ennemis, en résolvant des énigmes et en vous rapprochant du noyau de la Terre dans un monde construit en couches.

Kong, le destructeur

Dans Donkey Kong: Bananza, vous atterrissez sur l’île d’Ingot, où la méchante Void Company a volé les bananes d’or. Bien sûr, vous voulez les récupérer et pour cela, vous devez littéralement vous enfoncer de plus en plus dans le monde. Car ici, les différentes zones ne s’étendent pas seulement du nord au sud et d’ouest en est. Au lieu de cela, vous creusez littéralement le sol, couche après couche, dans ce monde pourtant multicolore.

Vous pouvez travailler presque toutes les formes de roches avec les poings de Donkey Kong et creuser parfois d’énormes tranchées et tunnels. Mais il ne s’agit pas seulement de détruire, même si c’est très amusant. Il s’agit plutôt de trouver un chemin à travers ces mondes stratifiés très verticaux ainsi que toutes sortes d’objets utiles qui sont occasionnellement enfouis dans la terre.

Avec des coups normaux, vous vous frayez un chemin vers l’avant. Avec les coups bas, qui peuvent être réalisés en sautant, vous creusez des trous verticaux dans le sol. Pratiquement partout, vous arrachez des rochers du sol en appuyant sur un bouton, que vous lancez ensuite sur les ennemis ou que vous placez sous vos pieds pour les utiliser comme une planche de surf sur le sol ou, avec un matériau approprié, pour traverser immédiatement l’eau ou un lac de lave avec une plaque de glace qui fond avec le temps.

Les matériaux plus mous, comme la boue, peuvent également être assemblés par projection pour former de nouvelles formations, par exemple une structure en forme d’escalier

Les roches explosives sont encore plus destructrices et peuvent même faire tomber du métal, ce qui nécessiterait normalement la force d’une des transformations particulièrement puissantes de Donkey Kong, nommée «Bananza».

À la recherche de la star Bananza

Donkey Kong n’est pas complètement seul pour sauver les bananes d’or et vaincre l’infâme Void Company. Il est accompagné d’une Pauline étonnamment jeune et qui s'avère également une chanteuse très douée. Le chant de Pauline et le sifflement de Donkey Kong ont d'ailleurs un rôle dans l’ouverture des salles de défi verrouillées et, plus clairement encore, dans la possibilité pour le gorille de Nintendo de prendre des formes particulières: les fameuses bananzas.

Nous ne savons pas encore combien il y en a exactement, bien que le menu des compétences en donne probablement une indication claire. Ce qui est sûr, c’est que vous aurez accès, entre autres, au «Kong Bananza», dans lequel Donkey Kong se transforme simplement par moments en une forme plus grande et plus forte de lui-même. Il peut alors briser du métal avec de simples coups de poing et détruire d’un seul coup une grande partie de l’environnement avec des coups chargés.

Les améliorations sont bien entendu également possibles. Dans le cas de la banane Kong, il s’agit d’une sorte d’immunité pendant la phase dans laquelle vous chargez un coup. Comme vous pouvez retourner à tout moment dans les parties du monde que vous avez déjà visitées, certaines des tâches optionnelles devraient être plus faciles avec des formes de Bananza débloquées plus tard.

Combat, destruction et niveaux classiques en 2D

Alors que tous les défis, tout comme le gameplay dans le monde supérieur, se jouent dans une perspective de poursuite en 3D, il y a aussi ceux dans lesquels Donkey Kong: Bananza se sent (presque) comme un successeur de Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

Dans l’un de ces défis, nous rencontrons d’innombrables barils de missiles, nous les utilisons pour nous frayer un chemin à travers les rochers et les poteaux d’or ou, si nous choisissons la bonne route, nous récoltons encore divers autres bonus. Ici, les formes de bananza et les autres compétences comme le coup profond pour s’enterrer ou le ramassage de rochers pour les lancer sur les ennemis ou les pièges comme les vrilles d’épines sont également disponibles.

Nintendo y fait donc pour ainsi dire fusionner des éléments classiques et nouveaux. Nous sommes presque certains que c’est justement ce qui nous amusera le plus. Les sections à défilement latéral semblent toutefois être l’exception.

Niveau de difficulté approprié

En revanche, il ne nous semble pas trop facile non plus. Et les débutants qui auraient quand même des problèmes peuvent choisir un niveau de difficulté «assisté» plus bas, dans lequel ils reçoivent surtout moins de dégâts. C’est normal, car Donkey Kong: Bananza ne laisse personne de côté et ne vise certainement pas seulement une élite (autoproclamée).

Le jeu pourrait d’ailleurs être encore un peu plus facile en mode coopération, que nous n’avons pas encore pu tester nous-mêmes. L’un des joueurs contrôle Donkey Kong, l’autre Pauline. Le deuxième joueur peut alors lancer avec elle des vocalises stylisées sur l’environnement ou les ennemis et soutenir directement le joueur principal.

Ça vaut le coup?

Donkey Kong: Bananza était déjà, avec Mario Kart World, l’un de nos points forts lors de la Nintendo Experience précédant le lancement de la Switch 2. La prise en main de plusieurs heures au siège européen de Nintendo à Francfort confirme ces impressions positives, bien que la caméra, parfois un peu chipie lorsqu’on creuse, semble rester un facteur perturbateur non négligeable.

Cependant, la destruction est un plaisir puissant, et les défis sont tout aussi motivants que soit la recherche de bananes-bijoux ou autres objets bonus cachés. Reste à savoir si cela suffira pour devenir un hit absolu mais nous pensons qu’il s’agit d’un très bon jeu de plateforme en 3D, digne d’une exclusivité pour la nouvelle console de Nintendo.