Bientôt la fin d'une époque: les disques physiques vont disparaître pour les nouveaux jeux PlayStation dès 2028.

PlayStation annonce un changement historique

Un virage historique se prépare pour le monde du jeu vidéo. Sony Interactive Entertainment vient d’annoncer l'arrêt définitif de la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation dès janvier 2028. Une décision radicale qui pousse la marque vers un avenir exclusivement numérique.

Armin Hadzikadunic/jv mag

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Sony Interactive Entertainment annonce un tournant majeur pour l’avenir de ses consoles. En effet, à partir de janvier 2028, la production de disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation prendra fin.

Après cette date, les titres inédits seront proposés uniquement en format numérique, via le PlayStation Store et chez les revendeurs partenaires.

Selon le message signé Sid Shuman, directeur principal des communications de contenu chez Sony Interactive Entertainment, cette décision répond à l’évolution des habitudes de consommation.

Le marché du divertissement se tourne de plus en plus vers le numérique, au détriment des supports physiques. Sony estime donc naturel d’adapter sa stratégie à cette nouvelle réalité.

La marque précise toutefois que cette transition ne concernera pas les jeux déjà sortis, ni ceux qui doivent encore paraître en version physique avant janvier 2028. Les joueurs qui possèdent déjà des titres sur disque ne sont donc pas directement concernés par cette annonce.

Les choses changent pour de bon.