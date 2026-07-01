Bad Bunny au musée Grévin à Paris, le 1er juillet 2026. Image: AFP

Bad Bunny fait son entrée dans ce célèbre musée

La statue de cire du chanteur portoricain a été dévoilée mercredi au musée Grévin à Paris. L'artiste était toutefois absent. En cause? Il monte sur scène dans quelques heures à Marseille, dans le sud de la France.

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Le double de Bad Bunny, dévoilé mercredi au musée Grévin à Paris, est assis sur une chaise en plastique, chemise ouverte sur des tatouages et célèbre chapeau de paille sur la tête, à côté d'une autre chaise vide. La mise en scène fait référence à la pochette du dernier album du chanteur Debí Tirar Más Fotos au succès planétaire.

L'artiste était toutefois absent, car il donnera dans quelques heures le coup d'envoi de son concert à Marseille, dans le sud de la France.

Statue réalisée sans Bad Bunny

Contrairement aux usages, le personnage de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio de son vrai nom, a été réalisé sans le chanteur, essentiellement à partir de photos et documents. Sa fabrication a pris près de sept mois.

Une employée peint la statue de cire de Bad Bunny au musée Grévin à Paris, le 1er juillet 2026. Image: AFP

«Compte tenu de son calendrier, de ses voyages, il ne pouvait pas être disponible», a expliqué le directeur général du musée, Yves Delhommeau. Le musée Grévin «a tout fait» pour avoir la star parmi ses statues, a-t-il ajouté.

«C'est aujourd'hui le chanteur le plus écouté dans le monde. C'est un phénomène absolument extraordinaire, non seulement de la chanson mais de la culture et son influence politique a pris beaucoup d'ampleur.» Yves Delhommeau

L'artiste de 32 ans, qui s'est produit lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl (la finale du championnat de football américain), a propulsé le reggaeton et la trap latine au sommet de la pop mondiale. En pleine tournée mondiale, Bad Bunny sera en concert mercredi au stade Vélodrome de Marseille, avant de donner deux dates à Paris samedi et dimanche à Plenitude Arena, nouveau nom de Paris La Défense Arena depuis le 1er juillet. (ag/afp)