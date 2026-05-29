Ce nouveau jeu Batman mise tout sur deux points

Heureusement, le jeu n'est pas aussi sérieux qu'il n'y paraît. image: warner bros

Après plus de dix ans d’absence, Batman fait son grand retour sur PC et consoles. Cette fois, en version Lego. On a testé «Lego Batman: L’héritage du chevalier noir».

Nedžad Hurabašić / t-online

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Batman fait partie des personnages de comics les plus connus et les plus appréciés au monde. Et pourtant, les fans du «chevalier noir» ont dû attendre plus de dix ans avant de pouvoir retrouver le superhéros dans un jeu vidéo qui lui soit entièrement consacré. La dernière fois, dans «Batman: Arkham Knight» (2015), il sauvait sa ville natale Gotham City face à toutes sortes de criminels. Aujourd’hui, dans «Lego Batman: L’héritage du chevalier noir», il enfile une nouvelle fois son costume. Nous avons testé le jeu.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est un jeu d’action-aventure dans la plus pure tradition Lego, auquel on peut aussi parfaitement jouer à deux en coopération. Le personnage principal est évidemment Batman, qui affronte au fil de six chapitres des méchants emblématiques comme le Joker ou le Pingouin. Il est constamment accompagné de partenaires différents, chacun doté de capacités spéciales. Tantôt il s’agit du policier Jim Gordon, tantôt – selon le chapitre – de Robin ou Nightwing.

Survoler Gotham City offre une vue panoramique imprenable et constitue un moyen fantastique de se déplacer.

L’intrigue s’inspire librement d’anciens films et jeux vidéo consacrés à Batman. Le tout est évidemment emballé dans le style typique de Lego, donc toujours très adapté aux enfants.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» ne révolutionne pas la formule: tout tourne autour des conflits bien connus entre Batman et les criminels notoires de Gotham. Mais cela n’a rien de problématique, car aucun prérequis n’est nécessaire et le jeu reste volontairement très accessible.

Il n’en résulte pas vraiment de fil rouge narratif solide, mais le jeu compense avec une grande variété de missions et de décors. Cela permet de maintenir l’intérêt pendant toute l’aventure, qui dure entre 12 et 15 heures. A cela s’ajoutent l’humour Lego habituel et de nombreuses énigmes simples qui viennent régulièrement varier les combats.

Gameplay et système de combat

Les bagarres occupent une place centrale dans ce jeu de superhéros. Pour cela, les développeurs ont brillamment adapté le système de combat de la série Arkham. Le système dit «Free-Flow» permet de passer automatiquement d’un ennemi à l’autre par simple pression sur un bouton. Même lorsqu’une douzaine d’adversaires encerclent le joueur, il reste donc facile de garder le contrôle.

Bang! Puff! Pow! Ce système de combat intuitif convient aux jeunes comme aux moins jeunes. image: warner bros

Par exemple, lorsqu’un «Y» apparaît au-dessus de la tête d’un criminel, une simple pression suffit pour effectuer une contre-attaque. Un autre clic sur «RB» déclenche ensuite une attaque spéciale du personnage. Le tout reste très fluide et permet même aux joueurs peu expérimentés – ou aux enfants – de prendre rapidement en main les combats.

Graphisme

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» tire sa force de son monde ouvert, principalement composé de Gotham City. La ville bénéficie d’une atmosphère sombre parfaitement adaptée à Batman, sans jamais devenir trop effrayante ou violente. Même si ses dimensions peuvent sembler écrasantes au premier abord, les déplacements dans cette métropole graphiquement très réussie restent extrêmement simples.

Ceux qui ne souhaitent pas utiliser le système de voyage rapide peuvent prendre le volant de la Batmobile, planer au-dessus de la ville ou utiliser le grappin pour passer de toit en toit. Le héros tombe régulièrement sur de nouvelles énigmes, de petits défis ou de nombreuses missions de collection. En dehors de l’histoire principale, cette métropole façon comics, visuellement très convaincante, offre largement assez d’activités et d’objets à débloquer.

La Batcave sert de refuge et constitue un élément essentiel de toute aventure de Batman. image: warner bros

Cela vaut également pour l’emblématique Batcave – le célèbre repaire du «chevalier noir». Celle-ci peut être améliorée à plusieurs reprises et sert à la fois de vestiaire et de centre d’amélioration des compétences.

Conclusion

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est un excellent jeu pour les fans de Lego. Il propose l’atmosphère idéale pour un jeu Batman et se montre particulièrement familial grâce à son humour typiquement Lego et à son système de combat accessible.

Les nombreuses énigmes, missions de collection et environnements variés empêchent toute lassitude. Le fait de pouvoir jouer à deux en coopération renforce encore davantage le plaisir devant l’écran. S’il fallait lui reprocher quelque chose, ce serait l’absence de mode en ligne. Les plus jeunes passionnés de Lego regretteront peut-être également l’impossibilité de créer leurs propres personnages, le jeu ne proposant que des modèles prédéfinis – même si ceux-ci sont au nombre de 100.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est sorti le 22 mai sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est déconseillé aux moins de 12 ans.

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