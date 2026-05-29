beau temps29°
DE | FR
burger
Divertissement
Jeux vidéo

On a testé le nouveau jeu Lego Batman pour PS5 et Xbox

Ce nouveau jeu Batman mise tout sur deux points

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est sorti le 22 mai sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.
Heureusement, le jeu n'est pas aussi sérieux qu'il n'y paraît.image: warner bros
Après plus de dix ans d’absence, Batman fait son grand retour sur PC et consoles. Cette fois, en version Lego. On a testé «Lego Batman: L’héritage du chevalier noir».
29.05.2026, 16:5229.05.2026, 16:59
Nedžad Hurabašić / t-online
Un article de
t-online

Batman fait partie des personnages de comics les plus connus et les plus appréciés au monde. Et pourtant, les fans du «chevalier noir» ont dû attendre plus de dix ans avant de pouvoir retrouver le superhéros dans un jeu vidéo qui lui soit entièrement consacré. La dernière fois, dans «Batman: Arkham Knight» (2015), il sauvait sa ville natale Gotham City face à toutes sortes de criminels. Aujourd’hui, dans «Lego Batman: L’héritage du chevalier noir», il enfile une nouvelle fois son costume. Nous avons testé le jeu.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est un jeu d’action-aventure dans la plus pure tradition Lego, auquel on peut aussi parfaitement jouer à deux en coopération. Le personnage principal est évidemment Batman, qui affronte au fil de six chapitres des méchants emblématiques comme le Joker ou le Pingouin. Il est constamment accompagné de partenaires différents, chacun doté de capacités spéciales. Tantôt il s’agit du policier Jim Gordon, tantôt – selon le chapitre – de Robin ou Nightwing.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est sorti le 22 mai sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.
Survoler Gotham City offre une vue panoramique imprenable et constitue un moyen fantastique de se déplacer.

L’intrigue s’inspire librement d’anciens films et jeux vidéo consacrés à Batman. Le tout est évidemment emballé dans le style typique de Lego, donc toujours très adapté aux enfants.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» ne révolutionne pas la formule: tout tourne autour des conflits bien connus entre Batman et les criminels notoires de Gotham. Mais cela n’a rien de problématique, car aucun prérequis n’est nécessaire et le jeu reste volontairement très accessible.

Vous pouvez désormais acheter la Batmobile, mais elle est hors de prix

Il n’en résulte pas vraiment de fil rouge narratif solide, mais le jeu compense avec une grande variété de missions et de décors. Cela permet de maintenir l’intérêt pendant toute l’aventure, qui dure entre 12 et 15 heures. A cela s’ajoutent l’humour Lego habituel et de nombreuses énigmes simples qui viennent régulièrement varier les combats.

Gameplay et système de combat

Les bagarres occupent une place centrale dans ce jeu de superhéros. Pour cela, les développeurs ont brillamment adapté le système de combat de la série Arkham. Le système dit «Free-Flow» permet de passer automatiquement d’un ennemi à l’autre par simple pression sur un bouton. Même lorsqu’une douzaine d’adversaires encerclent le joueur, il reste donc facile de garder le contrôle.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est sorti le 22 mai sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC.
Bang! Puff! Pow! Ce système de combat intuitif convient aux jeunes comme aux moins jeunes.image: warner bros

Par exemple, lorsqu’un «Y» apparaît au-dessus de la tête d’un criminel, une simple pression suffit pour effectuer une contre-attaque. Un autre clic sur «RB» déclenche ensuite une attaque spéciale du personnage. Le tout reste très fluide et permet même aux joueurs peu expérimentés – ou aux enfants – de prendre rapidement en main les combats.

Graphisme

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» tire sa force de son monde ouvert, principalement composé de Gotham City. La ville bénéficie d’une atmosphère sombre parfaitement adaptée à Batman, sans jamais devenir trop effrayante ou violente. Même si ses dimensions peuvent sembler écrasantes au premier abord, les déplacements dans cette métropole graphiquement très réussie restent extrêmement simples.

Ceux qui ne souhaitent pas utiliser le système de voyage rapide peuvent prendre le volant de la Batmobile, planer au-dessus de la ville ou utiliser le grappin pour passer de toit en toit. Le héros tombe régulièrement sur de nouvelles énigmes, de petits défis ou de nombreuses missions de collection. En dehors de l’histoire principale, cette métropole façon comics, visuellement très convaincante, offre largement assez d’activités et d’objets à débloquer.

La Batcave sert de refuge et constitue un élément essentiel de toute aventure de Batman.
La Batcave sert de refuge et constitue un élément essentiel de toute aventure de Batman.image: warner bros

Cela vaut également pour l’emblématique Batcave – le célèbre repaire du «chevalier noir». Celle-ci peut être améliorée à plusieurs reprises et sert à la fois de vestiaire et de centre d’amélioration des compétences.

Ce jeu cosy va vous relaxer

Conclusion

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est un excellent jeu pour les fans de Lego. Il propose l’atmosphère idéale pour un jeu Batman et se montre particulièrement familial grâce à son humour typiquement Lego et à son système de combat accessible.

Les nombreuses énigmes, missions de collection et environnements variés empêchent toute lassitude. Le fait de pouvoir jouer à deux en coopération renforce encore davantage le plaisir devant l’écran. S’il fallait lui reprocher quelque chose, ce serait l’absence de mode en ligne. Les plus jeunes passionnés de Lego regretteront peut-être également l’impossibilité de créer leurs propres personnages, le jeu ne proposant que des modèles prédéfinis – même si ceux-ci sont au nombre de 100.

«Lego Batman: L’héritage du chevalier noir» est sorti le 22 mai sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est déconseillé aux moins de 12 ans.

Fan de jeux vidéos? Voici quelques articles!
Il revient dans une version ultime
Il revient dans une version ultime
de Igor Rodrigues Ramos
Ce jeu de grimpe va vous faire gravir monts et merveilles
Ce jeu de grimpe va vous faire gravir monts et merveilles
de Flaubeurre, JVmag.ch
Epstein était banni à vie de Xbox
Epstein était banni à vie de Xbox
Mauvaise nouvelle pour les fans de GTA
Mauvaise nouvelle pour les fans de GTA
de Armin Hadzikadunic
La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)
La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)
de Sainath Bovay

L'émission satirique que Donald Trump déteste s'arrête

Vidéo: watson

Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
1 / 14
Montecito, l'enclave clinquante d'Harry et Meghan
Bienvenue à Montecito, le paradis doré où se sont retranchés Harry et Meghan depuis qu'ils ont quitté la famille royale, en 2020.
source: istockphoto / veronica slavin
partager sur Facebookpartager sur X
Le Pont Neuf de Paris transformé par l'artiste JR
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Amazon va produire des séries pour enfants générées par l'IA
Un fonds du géant américain encourage les créateurs à intégrer l'intelligence artificielle dans la production de contenus cinématographiques. Trois séries pour enfants ont déjà reçu son feu vert.
Le studio américain Amazon MGM a annoncé mercredi avoir approuvé la production de trois séries télévisées pour enfants dans le cadre d'un nouveau fonds destiné à encourager les créateurs à intégrer l'IA dans la production de contenus cinématographiques. Baptisé GenAI Creators' Fund, ce programme vise à fournir aux cinéastes et aux créateurs des outils technologiques leur permettant de concevoir des projets dans des délais très courts.
L’article