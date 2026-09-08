Le remake de Zelda: Ocarina of Time arrive le 5 novembre

Image: Nintendo

On sait enfin quand débarque le Zelda préféré des joueurs

Sacré jeu préféré de tous les temps pour de nombreux joueurs, l’opus Ocarina of Time, sorti initialement sur Nintendo 64 en 1998, a droit à un remake de toute beauté: tout a été refait.

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Après des mois d’attente, les fans de The Legend of Zelda ont enfin eu droit aux célébrations des 40 ans de la franchise avec un Nintendo Direct organisé ce mardi 8 septembre 2026. Après un petit aparté musical dans lequel un orchestre symphonique joue les mélodies si chères de la saga, retraçant quatre décénie de la licence la plus respectée du jeux vidéo.

Shigeru Miyamoto, le père de Zelda en personne, alevé le voile sur le remake d’Ocarina of Time, sans oublier d’évoquer le film Zelda toujours entouré de mystère puisque seule la date de sortie a été annoncée: le 30 avril 2027.

La jaquette officielle du jeu dévoile l'ambiance luxuriante et détaillée de ce remake. Image: Nintendo

Nintendo a ensuite dévoilé le remake en action à travers une première séquence de gameplay, permettant de découvrir la forêt des Kokiri ainsi que la plaine d’Hyrule. Une belle mise en bouche avant sa sortie prévue le 5 novembre 2026, qui n’a pas manqué de raviver la nostalgie des joueurs ayant connu l’opus original.

La première chose qui saute aux yeux est le changement de direction artistique, qui s’éloigne clairement des choix opérés dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, les deux opus précédants sorti sur la première Nintendo Switch. Exit les textures épurées: ce remake d’Ocarina of Time mise sur un univers riche en détails, porté par une nature luxuriante. Le jeu semble rester fidèle à l’expérience originale tout en profitant de mécaniques modernisées, d’un monde plus vivant et d’environnements sensiblement plus vastes.

La bande-annonce épique du jeu: Vidéo: watson

Nintendo compte également accompagner la sortie du jeu en ciblant les collectionneurs, qui pourront se procurer un véritable ocarina spécialement conçu pour ce remake. L’accessoire permettra de jouer les mélodies directement dans le jeu, grâce au microphone intégré à la console. Si vous avez peur de passer pour un idiot en jouant de la flûte devant votre télévision, l’application mobile Zelda Notes bénéficiera elle aussi d’une mise à jour afin d’ajouter plusieurs fonctionnalités dédiées à cette nouvelle version, dont un ocarina virtuel.

La présentation en entier ici: Vidéo: YouTube/Nintendo France

Évidemment, une console aux couleurs du jeu sera également proposée, accompagnée d’une manette collector ainsi que d’une housse assortie. Ces éditions spéciales seront disponibles quelques jours avant la sortie du titre, dès le 29 octobre 2026. D’autres accessoires viendront compléter la gamme ultérieurement.

Que pensez-vous du design de la Nintendo Switch 2 édition limitée? Perso, elle est pas ouf.

Ce Nintendo Direct a églement dévoilé de nouvelles figurines Amiibo de Link et de la Princesse Zelda enfants, directement inspirées d’un artwork emblématique du jeu original. De quoi ravir les fans pour cette année anniversaire, qui célèbre quatre décennie d'un légende.