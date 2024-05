Shooter Extraction pur jus! photo: dr

Ce jeu de guerre va faire exploser votre adrénaline

Le genre «shooter» extraction est à la mode. Alors que Tarkov a semé des graines qui ne poussent plus, d’autres prennent gentiment la relève. À commencer par Gray Zone Warfare, qui cartonne en ce moment. Une simulation militaire au très gros potentiel.

En 2017, j’ai eu la chance de mettre en avant à la Polylan (Lausanne) un certain Escape from Tarkov. Un jeu qui était dans une phase peu avancée, mais qui commençait déjà à faire parler de lui. Il est l’un des précurseurs du genre shooter extraction, qui cartonne en ce moment.

C’est même en train de devenir un marché (trop) saturé, à l’image de ce qu’était le Battle Royale avant les années 2020. Nous sommes donc dans ce marché en plein boom, et un certain Gray Zone Warfare est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines.

Plutôt inconnu au bataillon jusqu’en début d’année, il est devenu le FPS le plus convoité après ses premiers essais. Aujourd’hui, il est disponible sur PC en accès anticipé, et après quelques heures de jeu, j’ai décidé de vous donner un premier avis. Afin de vous dévoiler si l’heure était venue de dépenser votre argent, ou non.

Une mission classique

Gray Zone Warfare est un shooter extraction très classique. Ici vous allez partir en mission avec des objectifs très précis. Avant de vous lancer à l’assaut de vos différentes tâches, vous devez vous équiper, réfléchir en groupe ou tout seul à un plan d’action, et enfiler vos bottes pour traverser la jungle.

Première difficulté, le matériel que vous allez prendre avec vous doit revenir avec vous, sous peine de le perdre pour toujours. Mourir a de sérieuse conséquences sur votre stock, et vos finances. À la base, vous pouvez racheter des objets, mais ceux-sont coûteux. Bien évidemment, vous pouvez ramasser des objets sur vos victimes.

À ce propos, comme dans tout bon jeu du genre, ici vous allez être confronté à des ennemis dotés d’intelligence artificielle, mais aussi à de véritables joueuses et joueurs! L’expérience est ici divisée en trois factions. Au lancement, faites attention à quel camp vous allez choisir, sous peine de ne pas pouvoir rejoindre vos amis.

Une fois les objectifs atteints, il faut vous extraire de la zone de danger, que ce soit en hélico, ou encore à pied. Soyez toujours sur vos gardes, Gray Zone Warfare regorge de dangers, et ces derniers ne sont pas forcément ce que vous pensez.

Une intelligence artificielle très perfectible

Après mes quelques heures de jeu, c’est certainement la partie qui me frappe le plus. L’intelligence artificielle des ennemis est totalement aléatoire. Si certains vous tirent dessus à plus de 200m à travers la forêt, d’autres vont vous courir dessus, pour s’accroupir dans un coin sous votre nez. Rien d’étonnant, si vous avez l’habitude de l’Unreal Engine, ce sont les réglages de base. Il faut maintenant que les développeurs travaillent pour rendre cette IA plus cohérente dans ce milieu.

Bien heureusement, c’est un «détail» qui peut se régler sur la longueur. Mais comme je le disais plus haut, l’IA ou encore les autres joueurs ne sont pas forcément votre pire ennemi.

La santé au cœur du gameplay

La première fois que vous allez ouvrir votre stock de matériel, vous allez être surpris de la quantité de choses liées au soin. Bandages, pilules, trousse de soin, tourniquet, poche de sang,…. Les éléments sont nombreux, et les symptômes le sont tout autant. Je me suis même retrouvé à ne pas réussir à terminer une mission en raison de ma santé qui s’est détériorée.

Si la chaleur et l’eau sont faciles à contrôler, une balle dans le ventre peut être fatale après quelques dizaines de minutes. Impossible de poser un bandage sur l’estomac, ou de le recoudre. La douleur ne passe pas, la vision reste trouble et pour finir, malgré les médicaments, mon personnage a fini par succomber. Certaines actions seront fatales, il faut en être conscient.

Avec cette épée de Damoclès qu’est votre inventaire, je vous conseille fortement de prendre le chemin inverse et revenir sur vos pas suivant le genre de douleurs que vous rencontrez.

Techniquement hallucinant

L’Unreal Engine 5 fait des miracles, tant en intérieur qu’en extérieur. La jungle est sublime, le feuillage est dense, les maisons vraiment bien détaillées. Il est même possible d’ouvrir toutes les fenêtres. Le soin apporté sur le jeu est vraiment excellent et cela ne va pas changer. Je ne prends aucun risque à dire que c’est la partie la plus maitrisée du projet.

Je regrette quelques soucis de collisions avec, par exemple, des corps qui traversent le sol, ou pire encore des objets qu'on lâche et que l’on ne retrouve plus. Quelques petits détails qui ne dérangent en rien l’expérience.

Attention tout de même, si techniquement le jeu est impressionnant, il manque cruellement de stabilité. Il reste beaucoup de travail aux équipes pour fournir un produit qualitatif jouable par un grand nombre de personnes. Notez que le jeu vient de franchir le demi-million de ventes.

Réalisme bien dosé

C’était une de mes craintes, et finalement je suis rassuré, Gray Zone Warfare n’est pas un jeu trop réaliste. Il est un défi constant, vous allez très certainement sentir votre cœur battre à tout moment au moindre bruit, mais rassurez-vous, ce n’est pas si frustrant. Et l'on a tout de même (un petit peu) droit à l’erreur.

Après quelques longues heures en compagnie de mes fidèles acolytes, Gray Zone Warfare est un excellent produit, un joli projet, et une très belle proposition.

Bilan: Malheureusement, en l’état, je vous conseille d’économiser votre argent, ou plutôt de le dépenser d’autres petites pépites.

Il est prometteur, mais il manque de stabilité et de finitions à tous les niveaux. Laissez-lui une petite année pour devenir certainement le meilleur «shooter» extraction de sa catégorie.