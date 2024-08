La Galaxie Watch Ultra de Samsung a été pensée pour les sportifs de haut niveau. Image: jvmag

Jeux vidéo

On a testé la montre Samsung de pointe pour les sportifs

Notre poignet a pu tester l'équivalent de l'Apple Watch Ultra «made by Samsung»: la Galaxie Watch Ultra. Voici notre verdict.

Armin Hadzikadunic / jvmag

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Tout comme le Samsung Z Flip 6, j’ai eu la chance de passer deux semaines en compagnie de la Galaxy Watch Ultra.

Un produit impressionnant avec de grandes qualités et un défaut majeur qui j’espère sera amélioré dans les prochaines semaines. Attention, je préfère vous avertir tout de suite, je ne fais aucun sport extrême, ni aucune activité physique «intense». Hormis le compteur de pas, il est difficile pour moi de vous donner un avis sur la précision des capteurs.

Un bel objet

Je porte souvent des montres, que ce soit une smartwatch, ou quelque chose de classique. Cette Galaxy Watch Ultra frappe dès le premier jour par son énorme gabarit. Mais attention, la quantité de matériel est ici synonyme aussi de qualité. J’ai rarement vu un produit aussi bien abouti. Elle ressemble autant à une grande montre typée pour le sport, qu’à un vrai bijou à porter. Un très beau design qui est fait de titane et de saphir, qui procure un sentiment de solidité sans être tape-à-l'œil.

Image: jvmag

Beaucoup de personnes ont pointé du doigt le rapprochement entre ce modèle et sa concurrente directe qui nous vient d’Apple. Il est vrai que sur certains détails, comme le bracelet, Samsung a été très inspiré. Mais attention, la montre en elle-même est totalement différente.

Je regrette néanmoins la perte du cercle «physique» qui servait à naviguer dans les menus. Ce dernier est bien pratique si la montre est pleine d’eau, ou que vos mains transpirent trop pour utiliser l’écran tactile.

Fonctionnalités à outrance

Samsung a mis les petits plats dans les grands avec ses montres et la Watch Ultra exploite encore plus ces possibilités. Il y a des fonctionnalités absolument partout. Des boutons personnalisables pour émettre une alarme, passer en mode «eau», créer de multiples raccourcis pour lancer des applications, ou simplement lire l’heure, découvrir où se trouve le Nord, ou encore compter vos pas, il y en a pour tous les goûts.

Image: jvmag

C’est très bien, même si je trouve que cela peut devenir contreproductif. Je me demande si Samsung ne doit pas proposer un mode «simple» durant la configuration de son produit afin d’éviter de perdre le public. Bien évidemment, en tant que passionné de technologie, j’ai passé mon temps à fouiller dans les capacités du produit, mais je ne suis pas certain que cela plaise à tout le monde.

Ecosystème Samsung

Après deux semaines à porter la montre, c’est peut-être le point avec lequel je suis le moins en accord. Pour profiter pleinement de la montre, ou simplement la configurer, vous devez absolument posséder un appareil Samsung et avoir un compte Samsung. Je comprends la démarche, et le fabricant souhaite protéger plus que jamais son marché.

Image: jvmag

Malheureusement, si vous aimez l’aspect Android avec une meilleure ouverture entre les produits, ici vous allez vous retrouver coincés dans l’écosystème Samsung.

Tout comme je l’avais relayé plus tôt cette année, on se retrouve encore une fois avec un élément qui peut freiner les utilisatrices et utilisateurs avec la nécessité de créer des comptes Google, ou des comptes Samsung. Parfois, il est également nécessaire de posséder certains produits pour avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Autonomie à améliorer

Bien que cette Galaxy Watch Ultra soit un bijou technologique, et qu'elle soit blindée de capteurs, ultra-lumineuse même en plein soleil, l’autonomie lui fait énormément défaut. Impossible de tenir deux jours (48h) sans passer la montre en économie d’énergie lorsqu’il lui reste 15%. Et ce sans faire un effort physique particulier. C’est d’ailleurs ce dernier point qui semble être problématique. Si vous êtes sportives ou sportifs dans l’âme, ce sera difficile de tenir une journée sans devoir prendre deux heures pour recharger l’objet. Plutôt dommage si vous souhaitez suivre votre sommeil.

Image: jvmag

Dans l’état, ce n’est pas bon. Dans quel cas il faut commencer à désactiver certains capteurs, mais je ne pense pas que ce soit l’envie du public. Heureusement, Samsung est conscient du problème et travaille à améliorer ce point non négligeable. Un premier correctif a d’ailleurs déjà été déployé depuis la sortie de la montre.

Un coup de cœur malgré tout

Malgré ses défauts, j’ai eu un vrai coup de cœur pour cette Galaxy Watch Ultra. C’est un produit qui respire la qualité, très agréable à porter avec un très grand écran bien lumineux, il est difficile de ne pas s’y attacher. On peut véritablement tout faire avec et il faut l’avouer, c’est un petit plaisir que de s’amuser à la regarder.

Notez que je ne suis pas le profil cible, ne faisant pas d’intenses périodes sportives, cette Ultra se destine à celles et ceux qui ont besoin de jouer avec les extrêmes et qui cherchent donc un produit qui peut supporter les conditions les plus folles.

Image: jvmag

Bien évidemment, une grande majorité de personnes vont se ruer dessus pour son form factor imposant et son grand écran. À ce propos, je me demande si Samsung n’a pas une carte à jouer sur ce segment. Proposer une grande montre connectée, avec simplement quelques capteurs de base pour faire chuter le prix, tout en gardant ce public qui souhaite avoir le plus grand gabarit.

Note générale : 7/10

Qualités et défauts: • Qualité de fabrication

• Ecran bien lumineux

• Boutons agréables

• Agréable à porter malgré sa taille

• Autonomie à améliorer

• Détection des mouvements pas optimale



>> Testé sur un Lenovo Legion Tower 7i de huitième génération.