Wanda Sykes a son avis bien à elle sur la défaite de la vice-présidente. images: getty, montage: watson

Kamala Harris aurait perdu l'élection à cause d’une boîte de céréales

Depuis la victoire de Donald Trump il y a une semaine, les analystes ont épuisé toutes les pistes pour expliquer ce plébiscite républicain. Toutes? Presque.

Kamala Harris a perdu à cause de Joe Biden, à cause de l’inflation, à cause de l’immigration, à cause de sa campagne brouillonne, à cause du parti démocrate, à cause, à cause, à cause. Ici ou ailleurs et depuis une semaine, vous avez déjà lu mille et une raisons pour lesquelles la carte des Etats-Unis est devenue rouge vif la nuit de l’élection.

On a également évoqué sa couleur de peau et son genre, en arguant que les Américains ne sont peut-être pas prêts à élire une femme, qui plus est non blanche. Wanda Sykes le pense, mais a décidé de braquer le curseur là où on ne l’attendait pas du tout.

Cette comédienne, humoriste et productrice américaine a poussé un coup de gueule plutôt original chez Jimmy Kimmel cette semaine: «Vous savez, on peut expliquer ça comme on veut, mais beaucoup d’entre nous n’ont pas le droit d’être étonnés du résultat», commence-t-elle à expliquer au célèbre animateur de late-show.

«Parfois, l’Amérique ne fait rien d’autre que de devenir l'Amérique» Wanda Sykes

Sans être totalement choquée par l’issue de l’élection, Wanda Sykes ne cache pas pour autant son malaise: «Je suis une femme noire et lesbienne, comment pensez-vous que je m'en sors? C’est un peu genre, okay, vous avez des espoirs et vous pensez que vous allez aller de l'avant et…» Même si la comédienne a férocement soutenu Kamala Harris, elle ne se faisait pas non plus d’illusions. Puis, au moment de trouver un coupable à l’échec de la vice-présidente, Wanda Sykes a laissé tout le monde bouche bée:

«Je blâme ces foutues publicités pour les Cheerios, qui montrent tous ces couples interraciaux. Vous avez fait peur aux Blancs!» Wanda Sykes

Face à Jimmy Kimmel, elle précise son accusation: «Qu’est-ce qui vous prend, franchement? Vous vendez juste de foutues céréales, pourquoi vous nous mêlez à ça?». Précisons tout de même que l’humoriste américaine est mariée depuis 2018 à une Française, blanche, connue sous le nom d’Alex Niedbalski et qui travaillait un temps dans l’industrie du design d’intérieur.

Pour la petite histoire, les céréales Cheerios avaient effectivement secoué l'Amérique conservatrice en affichant des couples mixtes dans ses publicités. En 2013, le pays découvrait un spot dans lequel on voit une jeune fille demander à sa mère si les céréales sont «bonnes pour le cœur». La gamine est métisse, la maman est blonde, le papa est noir.

Une inclusion qui avait ému une partie de l’Amérique et (forcément) scandalisé l’autre, pour avoir osé suggérer que c’est une famille normale. Cette audace a fini par ancrer Cheerios dans l’histoire, car la société General Mills a maintenu ses publicités à l’écran, malgré l’avalanche de commentaires racistes sur Internet.

Mais ça n’a pas plu à notre comédienne, qui trouvera une autre raison à la défaite de Kamala Harris. Après avoir rappelé que les femmes blanches n’ont pas voté «pour une femme», elle a pointé des émissions comme The Bachelor ou The Real Housewives.



«Les femmes se déchirent à cause d'un mec dans ces émissions. Elles se battent entre elles en permanence. Comment pouvez-vous imaginer qu’elles soutiennent soudain une candidate simplement parce qu’elle est une femme?» Wanda Sykes

Wanda Sykes quittera-t-elle les Etats-Unis à cause de l’élection de Donald Trump? «Jamais. Mes ancêtres ont versé trop de sang dans ce pays, je ne vais nulle part. Mais je veux qu’on me lâche la grappe».

Understood. De toute façon, la malbouffe (et on le savait bien avant le Jimmy Kimmel Live!), c'est politique.