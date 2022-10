Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: Shutterstock, Knowyourmeme

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de la blessure avant le Coupe du monde de notre sauveur bien-aimé Yann Sommer, gardien de la Nati.

L'actu en Suisse

Le grand retour du masque

S'il y a un sujet dont on ne parle plus , c'est celui du coronavirus. Depuis la levée des restrictions en février, on en a plus grand-chose à faire des gestes barrières. On aurait presque pu penser que les épidémiologistes étaient passés à autre chose. Eh non! Ils sont plusieurs à nous alerter ces derniers jours sur la nouvelle hausse des cas de Covid, et à encourager les gens à porter le masque dans les zones à risques. Est-ce qu'on est reparti pour un tour avec une énième vague?

On n'en parle pas qu'en Suisse:

Yann Sommer s'est blessé

Tremblement de terre en Suisse. A quelques semaines du début de la Coupe du monde au Qatar, notre héros national bien-aimé, Yann Sommer, s'est blessé à la cheville gauche. La catastrophe a eu lieu lors d'un stupide match de Coupe d'Allemagne, entre Borussia Mönchengladbach, l'équipe de Sommer, et Darmstadt. Pour le moment, on ne sait pas la durée de son indisponibilité et s'il pourra réitérer ses exploits avec la Nati pour la compétition. On prie.

L'actu à l'étranger

Quitter les groupes WhatsApp en scred

Voilà une innovation qui va changer la vie de tous les introvertis qui nous lisent. Vous n'avez plus besoin de rester sur ces groupes WhatsApp qui vous spamment parce que vous avez peur que les gens le prennent mal. Grâce à une mise à jour révolutionnaire de l'application, disponible depuis lundi, vous pouvez vous faire la malle sans que personne s'en aperçoive en sélectionnant une option spéciale discrétion. Alors oui, c'est un peu lâche, mais si ça peut éviter des notifs reloues...

Les nouveaux mots du Petit Robert

Comme chaque année, le dico le Petit Robert se met à jour et annonce les nouveaux mots qu'il ajoutera à son édition 2023. On y lira la définition d'un «NFT», ce qui va ravir vos potes crypto-enthousiastes. L'argot de la street française est mis à l'honneur, avec des mots comme «go» ou «babtou fragile ». La droite sera refaite en apprenant que «wokisme» a maintenant une définition. Et on n'oublie pas les sujets d'actualité qui nous touchent tous, allant d'«écoanxiété» à «covidé». Il fait du bon taff ce Petit Robert, vous ne trouvez pas?

La news WTF

Kanye West en roue libre

Depuis quelque temps, Kanye West, qui se fait maintenant appeler Ye, a pété les plombs. Déjà, on a eu le droit à des pavés revanchards sur Insta quand il a rompu avec Kim K. Mais cette semaine, il s'est surpassé. Il a commencé par annoncer vouloir racheter Parler, un réseau social d'extrême droite controversé. Puis, il a réussi à se brouiller avec la famille de George Floyd, qui menace de le poursuivre en justice, après qu'il a affirmé que ce dernier n'avait pas été tué par la police. Kanye, est-ce que tu ne veux pas aller voir un psy?

