Kanye West et Bianca Censori: «Non, ils ne divorcent pas!»

Le truc, avec les rumeurs, c’est qu’elles tanguent. Quelques heures après les révélations du Daily Mail, Hollywood Reporter tire sur le frein à main et dégaine sa propre source: «Ils préparent leur Saint-Valentin». Ok.

Jeudi soir, la planète people a tout lâché pour se soucier du sort de Kanye West et Bianca Censori. Le Daily Mail, armé d’une «source proche du rappeur», annonçait avec grand fracas le divorce imminent du couple le plus sulfureux du moment:

«Le couple s'est désormais séparé et ils s’attendent à ce qu'une procédure judiciaire soit engagée pour mettre fin au mariage dans les prochains jours» Le fameux «proche»

Il faut dire que leurs dernières frasques auraient de quoi chahuter les mariés les plus solides. Après la robe transparente des Grammys, Ye s’est lâché sur la plateforme X en balançant des insanités (notamment) antisémites.

Alors, on va divorcer ? «Non, c’est entièrement faux!» rétorque le manager de longue date de Kanye West, le célèbre Milo Yiannopoulos. Questionné par The Hollywood Reporter, il a blâmé les tabloïds, les accusant de répandre «des rumeurs sans source, typiques de la presse à scandale». Pour prouver que tout va bien entre Ye et son épouse, Milo a dégainé la fête des amoureux:

«Ye et Bianca sont à Los Angeles, sur le point de passer la Saint-Valentin ensemble» Milo Yiannopoulos, dans Hollywood Reporter

Manifestement agacé par ces rumeurs, celui qui est surnommé «l’agent du chaos» et que certains considèrent comme le «troll le plus dangereux de l'alt-right américaine» a choisi le sarcasme pour clouer le bec des tabloïds: «Est-ce la cinquième ou la sixième fois que la presse rapporte à tort que Ye et Bianca se séparent? J'ai arrêté de compter».

Quelques jours plus tôt, c’est aussi Milo qui s’est offusqué des critiques contre Kanye West, l’accusant de forcer son épouse à s’afficher à moitié à poil.

«Il n’y a qu’une personne qui contrôle ce que porte Bianca Censori. Le nom de cette personne est Bianca Censori» Milo Yiannopoulos

La suite au prochain potin? Assurément.

