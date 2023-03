Que vous le vouliez ou non, «Les Kardashian» sont de retour

Kim, Khloé & co. reviennent pour une saison 3 de leur show diffusé sur Disney+ et Hulu. Le premier épisode est prévu pour le 25 mai.

Plus de «Divertissement»

«J'aimerais pouvoir vous dire que ce sera une saison légère, relaxante, sereine... mais ce n'est pas le cas.» Khloé Kardashian sait comment tenir son public en haleine. La sœur de Kim laisse entendre dans la bande-annonce que la saison 3 des Kardashians sera pleine de drama.

Dans ces 45 secondes de vidéo, on voit notamment Kim pleurer, Kourtney rouler des pelles à Travis Barker et Kim s'engueuler avec Kylie et Kendall. En gros, rien n'a changé.

La bande-annonce à voir ici👇

Vidéo: youtube

Petite nouveauté tout de même qui pourrait apporter du piquant à cette saison: Scott Disick, l'ex de Kourtney avec qui elle a eu trois enfants et que les fans ont bien connu dans les saisons précédentes, notamment à cause de ses problèmes d'alcool, devrait faire son retour puisqu'on l'entend dire: «Je n'ai jamais vu autant de chaos de ma vie.»

Khloé s'en pince ses fausses lèvres! capture d'écran youtube

D'ailleurs, sur Instagram, les fans se réjouissent de revoir l'outsider de la famille Kardashian:

«Thank's God, Scott est de retour!»

«Ils ont besoin de Scott pour sauver le show»

«Scott est de retour! La dernière saison était tellement nulle sans lui»

Les internautes le disent: ils ont été déçus de la dernière saison et espèrent un peu plus de scandales pour celle à venir. Aux dernières nouvelles, ils ne regardent pas cette télé-réalité pour son côté relaxant (n'est-ce pas Khloé).

Plus généralement, les fans estiment que depuis que le show est passé sur Hulu, il est devenu ennuyant. A l'époque, les épisodes passaient sur la chaîne E!. Les Kardashian auraient-elles perdu leur glow? C'est ce qu'affirment certains médias spécialisés. Un rédacteur du site Highsnobiety s'est offert une tribune le 15 mars qu'il a sèchement titré: «Si l'ère des Kardashian se termine, qu'elle brûle».

Plusieurs médias ont également rapporté la rumeur selon laquelle la famille Kardashian-Jenner ne serait pas invitée cette année au Met Gala. Il faudra attendre le premier mai pour le découvrir.

Les Kardashian sera disponible dès le 25 mai sur Disney+ avec de nouveaux épisodes tous les jeudis.

L'album photo de la famille Kardashian-Jenner

1 / 14 Les Kardashian vous fascinent?

L'un des braqueurs de Kim Kardashian témoigne et ne regrette rien